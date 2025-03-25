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游智彬所屬媒體辦13張採訪證！綠質疑濫發　王郁揚、徐千晴這樣說

▲▼柯建銘辦公室助理周軒爆料，「台灣威卜菸草減害網路媒體」在本會期申請13張採訪證，且包括民眾黨人士。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

▲柯建銘辦公室助理周軒爆料，「台灣威卜菸草減害網路媒體」在本會期申請13張採訪證，且包括民眾黨人士。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

記者袁茵／台北報導

柯建銘辦公室助理周軒今（25日）爆料，幫新黨副秘書長游智彬申請採訪證的「台灣威卜菸草減害網路媒體」，在本會期申請了13張採訪證，攤開名單一看，卻有2名民眾黨人士，包括在政策會的王郁揚、組織部的徐千晴，而綠委吳思瑤也質疑浮濫發放採訪證。對此，王郁揚回應，自己是在為電子煙、加熱菸做倡議，由於涉及《菸害防制法》，所以與立院有關聯，且13人有白有綠有無黨籍人士，自己並沒在看政治立場；而徐千晴則表示不予回應。

周軒25日中午於臉書發文表示，根據剛剛獲得的資料，立法院本會期，也就是第11屆第三會期，已經發放2197張「記者證」，而「台灣威卜菸草減害網路媒體」，就是游智彬手上拿的那張「記者證」，這間公司本會期就申請了13張，院方對游智彬上週的脫序行為，只打算做「本會期拒絕其再進入立法院」的處理，「這樣夠嗎？各位覺得夠嗎？」

吳思瑤也於立院質疑，記者證有無浮濫、還夾帶游智彬這樣的統派人士踐踏國會尊嚴，這家媒體是什麼媒體？報導有無跟國會相關？還是假借空頭公司登載假記者，為中國蒐證？民進黨團要求捍衛國會尊嚴，韓國瑜、國民黨不關心國會尊嚴，民進黨在乎，立法院不容被政黨在背後操弄。

吳思瑤指出，「台灣威卜菸草減害網路媒體」背後有政黨，也就是金色力量黨主席王郁揚，媒體背後是政黨色彩，不必查嗎？民進黨要求開放國會，但不代表可以毫無管理藏汙納垢，讓許多假記者戕害立法院議事秩序，民進黨要求事實調查、嚴正譴責，而非如韓國瑜輕輕放下。

▲▼吳思瑤 聯訪 批評韓國瑜不處理游智彬案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳思瑤批評韓國瑜不處理游智彬案。（圖／記者屠惠剛攝）

攤開周軒公布的「台灣威卜菸草減害網路媒體」申請採訪證名單，其中有4名被認為是民眾黨人士，分別為「王〇揚」、「徐〇晴」、「張〇䅍」、「范姜〇凱」、「簡〇甫」，前3人應為在政策會的王郁揚、組織部的徐千晴、黨代表張元䅍，但范姜奕凱日前已經在臉書宣布退出民眾黨，而「簡〇甫」被外界誤以為是中評委簡幸甫，但據了解並不是該人。

王郁揚接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，自己為電子煙、加熱菸已經倡議好幾年，由於是針對《菸害防制法》修法，所以要知道立法院狀況，而這13名取得採訪證的人，有白、有綠、也有沒黨派人士，「當然民進黨會刻意強化民眾黨的部分，但以採訪來說，我沒有看政治立場，重點是誰能幫忙我推動議題」。

王郁揚強調，吳思瑤稱他是金色力量黨主席，但其實金色力量早就解散了；另外綠委陳培瑜在社群平台公布公文，希望陳培瑜能夠刪除該貼文，「上面公布了個資電話，結果害人被騷擾打電話來謾罵。」自己申請記者證都是合法合規，依照立法院的規則，「政治要怎麼玩，我們也沒辦法，我現在就是一般老百姓。」

而徐千晴則表示，不予回應。 

而立法院回應，經查第8屆以前採訪證件採總量管制，核發上限500張；立法院自第9屆起以「開放的新國會」為目標，105年2、3月間，由時任副院長蔡其昌邀集各界研議後，以開放為原則修正「立法院採訪證件發放要點」，之後第9屆採訪證件自第1會期581張，成長至最高第5會期1707張，第10屆第8會期最高已達到2018張，目前第11屆第3會期核發2197張，與歷年媒體發展現況相較並無浮濫情事。

立法院說明，查「台灣威卜菸草減害網路媒體」1月10日申請本屆第3會期記者證，秘書處依據「立法院採訪證件發放要點」第4點規定「6.網路報：設有定期更新新聞報導（不含部落格）之公開網站中可供讀者閱覽之電子報為限」，核發該媒體所屬記者本院會期採訪證件。

立法院強調，21日上午「台灣威卜菸草減害網路媒體」記者游智彬於議場二樓記者席直播謾罵本院委員，其行為違反立法院採訪規則第9條規定，「秘書處已自3月24日起禁止其本會期進入本院採訪；另依立法院採訪證件發放要點第7點規定，註銷游智彬先生之採訪證件。」

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