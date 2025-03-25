白狼聚眾「國會餐廳」選竹聯幫主　警政署「要求」立法院才喊卡

▲竹聯幫主「么么」黃少岑上月病逝，據悉有3大勢力為了接班暗自角力。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

統促黨總裁白狼張安樂等人，邀請竹聯幫35個堂口負責人至立法院內康園餐廳，舉辦竹聯幫幫主投票。消息一出引起譁然。稍早，立法院以今天院會可能延長至凌晨12點為理由，要求餐廳主動取消訂位。據了解，民進黨團幹部柯建銘、吳思瑤接獲消息後向卓揆提醒，卓榮泰當場裁示，「立院餐廳不應成為黑道集會場所」，並要求內政部做必要處置，在警政署要求下，立法院才通知康園餐廳取消。立法院方則回應，晚上議事延長有安全疑慮，請餐廳暫停營業。

竹聯幫主「么么」黃少岑上月病逝，享壽75歲，據悉有3大勢力為了接班暗自角力，分別是竹聯幫青堂資深大老世川、愛堂大老扣頭以及地堂大老鍾馗，江湖傳出鍾馗原本將在今（25日）晚間6時許，於立法院裡的康園餐廳邀集2桌媒體一同餐敘，屆時將由統促黨主席張安樂宣布，鍾馗將脫離統促黨接任幫主，但最後餐廳取消訂位。

立法院表示，晚上議事可能延長，考量有安全疑慮，按照安全標準請康園餐廳暫停營業，並管制人車通道，畢竟立法院是以開會為主。

對此，綠委郭國文批評，太囂張了吧，國會竟然淪為幫派之地？原訂今天晚上「中華統一促進黨」總裁張安樂，以舉辦竹聯幫幫主投票為由，邀請竹聯幫35個堂口負責人到立法院內的國會餐廳舉行餐敘與投票。

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郭國文質疑，現在韓國瑜不只放任紅統記者干擾議事，還要讓國會殿堂淪為幫派票選新幫主的場所嗎？又紅又黑是韓國瑜的新代表色嗎？

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郭國文指出，結果，立法院以今天院會可能延長至凌晨12點為理由，將所有康園餐會取消，竟然不是因為國會不歡迎幫派份子聚集，現在立法院已經有藍白在毀憲亂正了，請韓國瑜院長不要連最後一點尊嚴都拋棄，淪為幫派之地。

吳思瑤直言，黑道幫派竟堂而皇之在國會餐廳餐敘集會，加上統促黨的紅統親中背景，都是高度的維安及國安疑慮。到底是要利用立院的保護傘妨礙警方偵辦？還是刻意對台灣社會秩序進行公然挑釁？「立院餐廳不應成為黑道集會場所」，卓院長立即指示內政部進行必要處置。公權力不容挑戰與挑釁，在警政署要求下，立院餐廳緊急宣布今晚停業，避免了一場風波爭議。