快訊／幼兒園前離奇車禍！騎士搖晃自摔命危　接孩爸媽驚悚目擊

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區今（25）日傍晚發生一起離奇車禍，一名61歲王男行經一處幼兒園前，突然車身不斷搖晃，隨即倒地無呼吸心跳，對向一輛皮卡越野車駕駛急忙停下報案。有目擊者說，見醫護人員狂壓將近10分鐘，男子仍無呼吸心跳，是疾病或其他因素待釐清，王男仍傷重昏迷。

▲台中西屯今日傍晚發生一起自摔車禍，王姓騎士無呼吸心跳送醫搶命中。（圖／記者許權毅攝）



事發地點位在西屯區上安路一間幼兒園前方，當時許多爸媽準備接小孩放學，結果路中央發生車禍，頻頻回頭關心。有民眾說，當下沒有發生任何車禍，但是車流量很大，皮卡越野車上的3人救下來幫忙，一度有意識，卻又突然倒下去。

▲▼王男被送醫後，正好有電話進線，員警代接，也告知對方騎士出車禍，順利查出身分。（圖／記者許權毅攝）



警消到場後，發現男子已經沒有呼吸心跳，緊急加派人力到場協助，施作CPR、AED，並將人送往中港澄清醫院搶救，目前仍昏迷中。

警方在現場蒐證，突然有一通電話打來，疑有事要找騎士，被處理的員警接起，告知對方手機本人出車禍，同時也確認，他正是61歲王姓男子。

第六警分局表示，經初步調閱監視器查看後，確認現場並未發生碰撞，是王男行經該點後自摔，王男是否有酒駕仍待抽血檢驗，詳細肇責待釐清。