埔里車禍驚藏案外案！妙齡女控夫誘拐3歲女兒　淚訴：已6天未見

記者白珈陽／台中報導

南投縣埔里鎮19日發生一起車禍，1輛休旅車與廂型車發生碰撞，幸相關人員沒有大礙，不過這起看似尋常的交通事故，竟另有隱情。1名陳姓母親控訴，休旅車駕駛是她的丈夫，目前2人分居正在進行離婚官司，當日下午丈夫私自將3歲女兒強行帶走，事發至今母女無法見面，已向警方提告略誘罪嫌。陳女母親也向女婿喊話，大人的事情不要牽扯到孩子，盼女婿讓孩子回家。記者欲電訪丈夫，至截稿前未獲回應。

▲陳姓母親控訴，丈夫私自將3歲女兒強行帶走，事發至今母女無法見面，已向警方提告略誘罪嫌。（圖／記者白珈陽攝）



埔里鎮福興路與宣安路口，19日下午4時許發生車禍，休旅車駕駛速度不慢，從小路突衝出路口，與另一輛廂型車碰撞，休旅車水箱瞬間破裂，大量液體噴出車外，雙方駕駛趕忙下車查看，所幸人員均無大礙，但誰也沒想到，看似普通的一場車禍，竟衍生案外案。

▲埔里鎮福興路與宣安路口，17日下午4時許發生休旅車與廂型車相撞。（圖／陳女提供）



陳女今天（25日）在台中受訪指出，她與黃姓丈夫育有1名3歲女兒，由於夫妻諸多觀念不合，目前正在打離婚訴訟，女兒由她與阿嬤、阿公照顧，住在娘家，丈夫則跟公公或婆婆住，平時不會阻止丈夫探望孩子。

陳女指控，19日下午，黃男趁她外出上班時，與公公及黃的妹婿等3人，前往娘家，由妹婿主動與阿嬤聊天、將阿嬤支開，黃則藉著玩皮球，一步步將女兒誘導走出門外，隨後強行將女兒抱上車，駛離現場。

▲陳女指控，黃藉著玩皮球，一步步將女兒誘導走出門外，隨後強行將女兒抱上車，駛離現場。（圖／陳女提供）



陳女說，黃男可能擔心被發現，開得速度很快，至路口時與另一輛廂型車發生車禍，當下車頭全毀，而她不確定女兒是否有坐在安全座椅，事後她想了解女兒有無受傷，但打電話給黃家卻沒人肯接，她親自前往黃的住處，也找不到人，研判可能黃另尋住處。

陳女表示，過了許久她仍不知女兒去向，不得已只好向警方請求協尋，經警方通知，黃才願意讓她跟女兒視訊，在視訊中，她認為女兒雖仍會玩玩具、吃東西，但眼神較為空洞，也沒什麼精神，十分擔心女兒身心狀況。

陳女說，事發至今已6天過去，她與女兒的聯繫方式仍然只有視訊，黃完全不讓她與女兒見面，更不願意讓她知道女兒身在何處，且女兒已經多天未到校上課，幼兒園已經協助通報校安及社會局，她並向警方報案，對黃男提告略誘罪嫌。

▲陳女提供報案單。（圖／陳女提供）



此外，女童阿嬤相當自責，沒想到孫女就這樣被帶走，一去不回。阿嬤哽咽地說，她怎麼樣也沒想到，孩子跟黃玩著玩著，人就被帶走了，孫女是她從小帶到大的，但現在已經一個禮拜都看不見人，相當難過。

▲女童阿嬤相當自責，沒想到孫女就這樣被帶走。（圖／記者白珈陽攝）



記者求證幼兒園，園方證實，女童自上週三下課之後，就未再到校上課，園方曾撥打黃男電話，但對方未接，園方也擔心女童狀況，已向社會局及校安進行通報處理。

警方指出，近日確接獲陳姓女子對黃姓男子提告略誘罪，警方已依規受理，並通知社工協助，後續將通知黃男到案說明，以釐清案情。