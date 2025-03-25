控檢方要他配合承認圖利京華城　黃景茂「捍衛文官尊嚴」拒認罪

▲▼台北市府都市發展局前局長黃景茂，被控任內圖利京華城改建容積率案，25日到台北地院出庭，強調「捍衛文官尊嚴」不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市府都市發展局前局長黃景茂被控2020年於任內，秉持時任市長柯文哲之意，利用職權指示部屬護航京華城改建容積率獎勵案，涉犯圖利罪嫌，台北地院今（25日）首度傳喚他開庭，黃否認犯罪，並替認罪的部屬感到委屈，黃更爆料檢方拿認罪被告的「文件」要他配合，他拒絕，因為他要「捍衛文官尊嚴」。

起訴檢察官林俊言日前才被柯文哲當庭爆料，企圖以扣案隨身碟裡有「不雅片」為由，要柯若不認罪就交給法院向社會大眾公開，引發質疑到底有無此事、是何種「不雅片」，檢方則聲請勘驗扣案隨身碟內檔案反制。

林俊言今蒞庭公訴，戴著口罩沒回應黃景茂爆料，公訴檢察官廖彥鈞代答指出，偵查中可視辦案需求，提示共犯或證人筆錄訊問被告，檢方偵查中確實提示共犯彭振聲、邵琇珮認罪筆錄的「電子檔」、列印成文件給黃景茂，但非彭、邵2人簽名的正本，此舉不構成違法訊問。

黃景茂今在庭訊中表示，台北市府都發局與都市計畫委員會，同屬一級單位、彼此平行，不同於其他縣市都委會隸屬都發局的設計，所以北市都發局只能派官員列席都委會報告或討論，連他身為局長也不是都委會委員、不能列席，而審議都市計畫是都委會委員職權，都發局依都委會決議執行。

黃景茂說，檢方起訴指他違法放行京華城的陳情案進入都委會討論，但從沒人告訴他，對於訴訟中的個案，不能接受個案當事人陳情，北市府先前也有因都市計畫打官司的個案，仍受理當事人陳情的例子。

黃景茂指出，對於他昔日部屬、時任都發局總工程司邵琇珮涉及京華城案還認罪，他替邵「感到很委屈」，他很信任邵，認為「她是位優秀公務員」，黃接著爆料，檢察官林俊言在偵查中訊問他時，拿出邵與時任副市長彭振聲「認罪文件」給他看，說2人已認罪，要他也配合。

黃景茂聲稱，看那份「文件」的簽名欄沒有簽名，他不知道真假，但他長年擔任文官、自認在京華城案「依照文官的職責合理處理」，他為了「捍衛文官尊嚴」、選擇不認罪。

辯護律師團指出，黃景茂被起訴的2項行為，一是違法將京華城陳情案送入都委會研議，二為批示涉及違法容獎的「方案四」公告公展，但前者連當時北市府法規會都沒說不宜受理陳情，後者更是蒐集民意，給都委會參考研議的合法作為。

律師團強調，北市的都市計畫研議、審議，均為都委會職權，法院判決也認同都委會有判斷餘地，京華城改建容獎並非黃景茂任內主管或監督事項，黃任內也從沒參與決策，黃信任邵琇珮等部屬與專家提出的專業意見均合法，按照行政流程上簽、批示。

律師團並指稱，黃2021年2月卸任都發局長後，都委會對於京華城容獎案才有實質進展，更與黃無關。黃被起訴求刑7年、併科罰金1000萬元，褫奪公權5年，他今開完庭被問到是否覺得檢察官林俊言「有騙你的意思」，他搖頭沒說話。