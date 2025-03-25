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京華城案端木正否認犯罪！對這2人不認帳痛心　檢方開砲了

▲▼端木正與柯文哲主席在會中授予聘書。（圖／民眾黨提供）

▲會計師端木正（右）接受時任台灣民眾黨主席柯文哲授予聘書。（資料照／民眾黨提供）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲被控於台北市長任內，涉收賄、圖利京華城改建容積獎勵，外加公益侵占民眾黨政治獻金，同案被告會計師端木正因記帳不實，更被視為引爆整起事件的關鍵人物，去年（2024年）12月26日被起訴涉犯偽造文書等罪嫌，台北地院今（25日）下午2點30分首度傳訊他出庭，端木正否認犯罪，堅稱依《政治獻金法》要求的查核簽證準則，根據柯文哲競選辦公室提供的收支憑證辦理。他表示，從2023年5月20日起受託、每月酬勞7萬元，他用其中2萬元委託自己擁有資訊專長的好友陳韋瑄，幫忙處理「機械性」登打作業。

端木正聲稱，陳男在2024年農曆年加班處理，「若非競選辦公室未按時依約支付酬金，就不會發生此事」，他去年4月8日第1次向監察院申報柯文哲團隊的政治獻金收支，事先抽核憑證，沒發現其中10幾筆支出有問題，所以出具查核報告，表示帳目無違法情形。

端木正說申報案被監院退件後，他在李文娟要求下，依何璦廷通知修改登打，結果出現9筆被指為做假的支出，「詎料2人事後不承認，我對此深感痛心，求法官閱卷查明事實後，還我公道」。

▲▼會計師端木正離開 。（圖／記者黃哲民攝）

▲端木正今日出庭後搭車離開 。（圖／記者黃哲民攝）

檢方反駁指出，端木正在偵查期間，自己提出的事件時間表，就顯示他在第1次申報前，就知道帳目收支不平衡，包括10幾筆支出無憑證，也是端木自己講出來的，還說曾被找去台玻大樓跟李文娟等人討論「如何調整差額」，今出庭卻推翻供詞，檢方對此「驚訝、遺憾」。

檢方批端木正不該行禮如儀，明知帳目有問題卻什麼都不做、不加強查核，讓監察院與社會大眾誤以為柯文哲團隊的政治獻金收支無疑義，甚至被問到最後是如何調整到收支平衡，端木竟推稱「我不知道，我也沒有問他們（競辦）。」

端木正一再否認第1次申報前就知道帳目有問題，更指最後完成申報，必須是「持有柯文哲自然人憑證」的人、不是他。法官質疑端木的辯解「這樣合乎會計專業要求嗎？」辯護律師團重申端木沒有偽造文書的犯意與犯行，法官諭知今年7月1日續行端木的準備程序，端木開完庭不回應媒體發問。

▲▼端木正深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲端木正（右）在檢方偵查期間，到台北地檢署複訊。（資料照／記者劉昌松攝）

端木正是執業逾23年的專業會計師，去年（2024年）受託申報柯文哲競選總統團隊政治獻金收支，被監察院抓包諸多項目有瑕疵、退回重做，但新版申報資料去年8月間，被與柯團隊合作的廣告商時樂公司、尼奧公司，相繼聲明未收到部分款項，有疑義金額共2000多萬元。

經媒體與名嘴反覆質疑，柯文哲團隊的政治獻金收支、甚至柯的政治誠信不斷被放大檢視，民眾黨說確有漏報、誤報情形，歸咎於端木正親口承認因「時間來不及」、瞞著民眾黨擅自調節成9筆不實支出，將2000多萬元差額，分別申報到時樂、尼奧與木可等公司。

民眾黨指稱，柯文哲競選團隊月付7萬餘元委託端木正，並提供所有憑證，卻遭對方不當處理，引發外界爭議、遭致名譽受損，盼端木正誠實為上，向監察院、檢察署等單位詳盡說明，善盡會計師責任，並還柯文哲競選團隊清白。

端木正自認沒違失，聲明指出「關於柯文哲先生政治獻金申報案，本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。」

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲因被控於台北市長任內涉收賄、圖利京華城改建容積獎勵，又涉侵占競選總統期間的政治獻金，起訴後，目前仍羈押禁見。（資料照／記者林敬旻攝）

柯文哲的政治獻金帳目問題，成為台北地檢署去年8月底發動搜索約談的導火線之一，端木正被約談時供稱，因木可公司發票不夠，才便宜行事拿假發票報帳，自稱「受指示」負責簽核會計。

北檢認為端木正明知柯文哲政治獻金專戶申報未達平衡、收支有諸多疑義，尚未完成查核，竟出具不實查核報告給監察院，且在監察院退回補正時，未取得任何憑證就擅自登打支出時樂、尼奧、佳聖、木可等公司共9筆不實交易。

北檢並指端木正違背會計師專業操守、職業倫理，戕害政治獻金公眾監督機制，到案狡辯推諉，犯後態度不佳，起訴他涉犯業務登載不實等罪嫌，具體求刑1年。

端木正在偵查期間交保100萬元，他另聲請免除本案對他的科技監控措施，日前被駁回確定，據悉，他去年退出台北市會計師公會，雖有會計師資格，但不能執業。監察院日前裁罰柯文哲與民眾黨政治獻金不實，也決議將端木正移送會計師懲戒。

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