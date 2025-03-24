快訊／柯文哲控遭曝光不雅片威脅認罪　北檢聲請勘驗「woman」

▲柯文哲稱遭以「不雅片」威脅認罪，檢察官決定聲請勘驗。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲被控涉貪案，日前在法庭上自爆，遭檢察官以「不雅影片」要脅認罪，雖據媒體報導，其實只是提醒柯文哲是否要隱匿與他無關的「清涼影像」，但仍無法平息外界質疑聲浪，北檢因此決定將向法院聲請勘驗偵訊光碟，證明當時絕無恐嚇威脅柯文哲，並勘驗柯文哲USB中的「woman」資料夾。

台北地院20日首度提訊在押的柯文哲，就他被控政治獻金公益侵占4133萬元，以及京華城案收賄1710萬元等案件表示意見，柯文哲情緒激動批檢方「說我施壓、護航，這是誣陷！」他更點名偵辦檢察官林俊言「對我威脅霸凌！」柯說林誆他被查扣的隨身碟裡藏有「不雅影片」，林揚言「若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾，這樣對你不好」等語。

《ETtoday東森新媒體》率先披露，檢察官是在2024年11、12月間，全案接近偵查尾聲時，清查柯文哲的USB隨身碟內容，有部分柯文哲的私人書信、成長紀錄外，還有一些「與柯文哲本人無關的清涼影像」，都和偵查案情無關，因此詢問柯文哲，是否需要把這些內容區隔註記，以免因律師閱卷曝光個人隱私。

對於柯文哲反指這是在威脅恐嚇，引起外界質疑檢察官辦案有違偵查程序，北檢決定聲請勘驗當時偵訊錄音錄影光碟，同時勘驗UAB內的「woman」等相關資料夾，以證實檢方所說屬實。不過有法界人士指出，若檔案內容確屬與案情無關的隱私，法院即使准予勘驗，也可以採取秘密方式開庭。