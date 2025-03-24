斷言柯文哲面臨一審10年刑期　郭正亮：看不到圖利罪不成立可能性

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北法院審理京華城及政治獻金案，日前召開準備程序庭，前民眾黨主席柯文哲卻在庭上情緒失控，對著檢察官怒吼「不要臉」，更多次爆出金句。對此，前立委郭正亮23日表示，柯文哲不要樂觀，可能會跟宜蘭縣長林姿妙一樣，《貪污治罪條例》收賄不一定成立；可是圖利罪、侵占政治獻金、偽造文書，這3罪加一加也有10年刑期。他強調，柯文哲開庭用這種方式，只是「政治鼓舞」，要走官司還是要做功課，自己目前看不到「圖利罪」不成立的可能性。

郭正亮於節目《麥玉潔辣晚報》談到「柯文哲案」，他表示，北檢違反偵查不公開，但要怎麼查？還有都已經起訴了，怎麼還可以抗告？這大概都是台灣特有的制度，很多國家都不行，起訴之後就交給地院，最終要不要羈押由地院決定，哪有什麼抗告制度？抗告是柯文哲的律師可以抗告，怎麼會是北檢？這個是制度的部分。

郭正亮表示，至於參選部分，如果一審判10年以上，台灣現有的規定是不得參選，柯文哲不要這麼樂觀，最後有可能跟宜蘭縣長林姿妙一樣，《貪污治罪條例》收賄部分，不一定會成立；可是圖利罪呢？還有侵占政治獻金問題、偽造文書問題，這3個罪加一加也有10年刑期。

郭正亮直言，圖利罪很重，像是林姿妙事實上收賄罪沒有成立，但一審還是判12年，起訴的時候更是20年，所以柯文哲收賄罪不成立的可能性真的存在，因為真的沒有金流。

郭正亮認為，收賄部分，台北地院不一定會採信，可是圖利部分，有一個現成的副市長彭振聲當證人，還有另外一位，從美國回來、自動去投案的邵琇佩，她也是證人，所以民眾黨還是要做點功課，如何去論證柯文哲沒有圖利，這個很關鍵，因為這一條就7年了。

郭正亮說，另外什麼政治獻金的侵佔、偽造不實，那個罪刑都有限，大概都是3年以下，可是圖利罪，不能開玩笑的。

接著，郭正亮指出，這不一定，現在柯文哲的準備庭裁第一庭，準備庭是要確定判刑的範圍，還有確認證據，柯文哲第一次開庭搞了6個小時，可是看起來雙方情緒都還是很高，最終有沒有達成共識，自己保持懷疑。

郭正亮再指，如果是這樣，準備庭就要開第二次，自己認為今年一審判決有可能，今年距離年底還有8個月，自己真的覺得柯文哲一審答辯，要好好做功課。

郭正亮強調，現在柯文哲開庭用這種方式，雖然好像沒有錯，因為那天很多人進去旁聽，會覺得柯文哲看起來IQ沒問題、情緒也還好、演講能力都還在，所以讓很多民眾黨朋友很高興，但這就是「政治上的鼓舞」，真的要走官司，還是要做功課，如果只是用這種方式，不會有結果，而且沒有用，這只是在吵架而已，台北地院還是要有所根據，「收賄罪」北檢爭議確實很大，不成立的機率真的存在，但自己目前還看不到「圖利罪」不成立的可能性。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼前立委郭正亮（圖／資料照）