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北藝大高階經理人研究所放榜　黃韻玲摘榜首

▲▼翁滋蔓、邵庭／ 《流言追追追》經典節目回娘家-黃韻玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲音樂人黃韻玲考上北藝大研究所。（資料照／記者周宸亘攝）

生活中心／台北報導

台北藝術大學碩博士班招生考試今天放榜，音樂人、台北流行音樂中心董事長黃韻玲摘下藝術行政與管理研究所開設的高階經理人藝術碩士在職專班的榜首，引起藝文界與音樂界矚目。

北藝大今天發布新聞稿表示，鑑於藝文界高階經理人的進修管道不多，藝文管理的人才培養有斷層之虞，該校自去年起成立「領導與決策高階經理人藝術碩士在職專班」，今年由北流董事長黃韻玲以最高分獲得錄取。

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北藝大副校長兼藝術管理研究所所長劉蕙苓表示，黃韻玲在流行音樂領域專研頗深，她在口試及書面資料中，對北流所涉及的文化政策與營運管理，提出研究計畫深入且明確，因而獲得評審老師高度肯定，認為這對未來藝文機構營運將有相當助益。

黃韻玲在第一時間接到錄取通知時，十分興奮，期望透過北藝大所提供系統化學習，能精進自己在管理與文化政策相關知識，使流行音樂的人才培育及未來發展更為健全。即便在繁忙的公務之餘，黃韻玲早已提前做好規劃，將妥善安排時間，未來重當學生將全心投入。

劉蕙苓表示，北藝大這個高階領導在職專班採取精兵策略，只錄取8個名額，這兩年吸引不少藝文界和企業界高階主管報考，除了黃韻玲之外，今年錄取者也有將藝術帶入偏鄉的知名企業董事長、藝文產業的高階主管、及將家族事業轉型投入地方發展的藝術界人士。學生的組成多元乃符合北藝大鼓勵跨界的辦校宗旨，期待能將此能量注入各領域，讓藝術成為社會發展的力量。

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