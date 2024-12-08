獨／才爆月領信託3萬　林靖恩遭直擊在超商向店員討食物

記者白珈陽／台中報導

資深音樂人李坤城因癌離世，遺孀林靖恩一度消沈，染上抽菸喝酒的不良習慣，甚至因偷超商飲料，被法院判罰3000元罰金。據查，林靖恩老家位於台中中區，今年傳出的竊案、與街友接觸，發生地均在老家附近；現有消息指出，林出現在台中南屯區某超商，外表乾淨、整潔，但疑似精神狀況不佳，還跟店員討東西吃，目擊人田心里長參選人王若薰說，希望林可以獲得幫助。

李坤城過世後，林靖恩陸續傳出破壞飯店電視、石桌等脫序行為，還因今年3月在某超商偷拿25元飲料，遭法院依竊盜罪處3000元罰金。今年7月也被爆出她在台中市中區某公園，與街友廝混、拿菸抽，讓不少網友擔心其身心狀況。

另外，林靖恩繼承李坤城1間約1780萬的華夏房產，日前李坤城的兒子李卓軒在臉書發文，透露父親身後房產已經變賣並進行信託，林靖恩每月可領取約3萬元台幣，預估至少可領10年。

參選2022年田心里長的王若薰在臉書貼文指出，昨日在南屯區某超商遇到林靖恩，驚訝林先前都在中區附近的公園出沒，現在居然跑到南屯。林的皮膚白皙、長相清秀，本人比電視上好看，但眼神有點怪，還疑似身上沒錢，跟超商店員要熱水喝、問東西可不可以吃，被超商人員制止。

王說，她見狀想替林付錢，但也許林的防備心重，反倒被狠狠瞪了一下，不好接近。王也說，希望若有其他人遇到林，可以適時幫助林，盼林趕快回家，不要再到處流浪。記者查訪該間超商，店員相當低調，不願多作表示。