　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陳國華14歲兒被撞飛！肇事駕駛身分曝　認了送貨趕時間

記者邱中岳／新北報導

知名音樂製作人陳國華與Ivy的國二兒子，在16日晚間在公車站牌前下公車時，就遭一部鑽縫的機車撞飛，騎士肇事後落跑，氣得陳國華發文怒轟，稍早撞擊瞬間曝光，警方也循線找到該名機車騎士，騎士初步坦承肇事，也將找時間到案說明。

警方調查，16日下午7時30分左右接獲報案，新北市汐止區北峰里康寧街公車站前發生一起車禍。員警趕抵現場，初步了解，事發當時陳國華兒子正在下公車，一下車便與右後方直行的機車發生碰撞，陳國華兒子當場倒地，騎士在警方到場前就落跑了。

▲陳國華國二兒下公車挨撞，騎士肇事逃逸畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲陳國華愛子遭機車撞飛，蘇姓肇事駕駛（紅圈）坦承，並表示將到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方確認陳國華兒子的傷勢並且拍照蒐證，由於陳兒在現場表示暫時不予追究，員警先抄錄當事人資料、留下聯絡資訊後、告知其權利後， 便先離開現場。

陳國華在得知後，氣得在網路上發文，「如果你是這位撞傷人而逃逸的騎士，看到這篇文請你到派出所自首，我們還有和解的機會，如果你不出面，那我保證會找到你，請求從重量刑決不寬貸！」

▲陳國華國二兒下公車挨撞，騎士肇事逃逸畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

整個肇事過程也被監視器拍了下來，警方確認肇事機車車牌，聯繫38歲的蘇姓車主，蘇表示當天是有下車關心，但是因爲經營手機行，要趕著送貨才會沒有留下聯繫方式就離開，也告知警方將到案說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過年前再變天！強烈冷氣團影響時間曝
快訊／黃仁勳現身緯創尾牙！加碼特獎抽出十名幸運兒
句尾有ㄛ不寫「喔」！教改變「呵」　眾人傻了：好嘲諷
快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如
藍白大砍監院預算　監察院：將使業務近乎停擺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

消防特搜大隊成立　陳其邁：滿足重型搜救量能守護市民安全

驚悚數字！2車變道起糾紛　2煞球棒辣椒水狂K猛噴...2hrs落網

快訊／2億元交保！郭哲敏確定回家陪名模妻過年　檢方抗告遭駁回

快訊／林昱珉退伍了！頂三分頭步出金六結：祝大家新年快樂

提款卡有味道！嘉義警鷹眼逮外籍車手　他襲警還把卡塞屁股

快訊／陳國華14歲兒被撞飛！肇事駕駛身分曝　認了送貨趕時間

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

消防特搜大隊成立　陳其邁：滿足重型搜救量能守護市民安全

驚悚數字！2車變道起糾紛　2煞球棒辣椒水狂K猛噴...2hrs落網

快訊／2億元交保！郭哲敏確定回家陪名模妻過年　檢方抗告遭駁回

快訊／林昱珉退伍了！頂三分頭步出金六結：祝大家新年快樂

提款卡有味道！嘉義警鷹眼逮外籍車手　他襲警還把卡塞屁股

快訊／陳國華14歲兒被撞飛！肇事駕駛身分曝　認了送貨趕時間

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

宜蘭縣府人事調整　劉富美、游宏隆分任財稅局長、勞工處長

地方統籌稅款紅包近466億元 　1／20前入帳

最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

表決前1分鐘才拿到總預算統刪版本　柯建銘拿拐杖怒敲發言台

小S看到「格鬥界許光漢」當場哭了　三浦孝太全身被摸遍：我滿開心的

凱莉狂被說教「怎麼當好媽媽」！　累翻回嗆：怎這麼多網路婆婆

尹錫悅關押後首發聲！發表「獄中書信」激勵粉絲　離譜內容曝光

全球唯一！推動無語良師全人模擬醫學教育　慈大獲國家品質標章

蘆田愛菜20歲「和服美照」曝光！國民女兒長大成人　非凡氣質引網盛讚

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

社會熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

黃麟凱絞殺母女槍決伏法　王爸反應曝光

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

廢死聯盟深夜千字文控訴　反遭網洗版

更多熱門

相關新聞

女駕駛身體不適「撞等紅燈騎士」！2人彈坐引擎蓋上

女駕駛身體不適「撞等紅燈騎士」！2人彈坐引擎蓋上

雲林縣斗六市大學路、成功路口，16日中午發生一起車禍！一輛小客車疑似因駕駛身體不適，連撞3部正在停等紅燈的機車，其中一名機車騎士、一名後座乘客，更直接彈上引擎蓋，造成3人受傷送醫。

警籲年節上山追雪前充足睡眠

警籲年節上山追雪前充足睡眠

即／台南騎士沿路蛇行拒檢　闖紅燈遭直行車撞飛亡

即／台南騎士沿路蛇行拒檢　闖紅燈遭直行車撞飛亡

撞擊瞬間曝光！陳國華國二兒「下公車挨撞」

撞擊瞬間曝光！陳國華國二兒「下公車挨撞」

台中國一深夜車禍　駕駛受困車頭亡

台中國一深夜車禍　駕駛受困車頭亡

關鍵字：

音樂人陳國華車禍肇事逃逸

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面