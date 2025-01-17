快訊／陳國華14歲兒被撞飛！肇事駕駛身分曝　認了送貨趕時間

記者邱中岳／新北報導

知名音樂製作人陳國華與Ivy的國二兒子，在16日晚間在公車站牌前下公車時，就遭一部鑽縫的機車撞飛，騎士肇事後落跑，氣得陳國華發文怒轟，稍早撞擊瞬間曝光，警方也循線找到該名機車騎士，騎士初步坦承肇事，也將找時間到案說明。

警方調查，16日下午7時30分左右接獲報案，新北市汐止區北峰里康寧街公車站前發生一起車禍。員警趕抵現場，初步了解，事發當時陳國華兒子正在下公車，一下車便與右後方直行的機車發生碰撞，陳國華兒子當場倒地，騎士在警方到場前就落跑了。

▲陳國華愛子遭機車撞飛，蘇姓肇事駕駛（紅圈）坦承，並表示將到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方確認陳國華兒子的傷勢並且拍照蒐證，由於陳兒在現場表示暫時不予追究，員警先抄錄當事人資料、留下聯絡資訊後、告知其權利後， 便先離開現場。

陳國華在得知後，氣得在網路上發文，「如果你是這位撞傷人而逃逸的騎士，看到這篇文請你到派出所自首，我們還有和解的機會，如果你不出面，那我保證會找到你，請求從重量刑決不寬貸！」

整個肇事過程也被監視器拍了下來，警方確認肇事機車車牌，聯繫38歲的蘇姓車主，蘇表示當天是有下車關心，但是因爲經營手機行，要趕著送貨才會沒有留下聯繫方式就離開，也告知警方將到案說明。