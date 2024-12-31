陸2025新制！讀研究所可免試入學　增2天法定節日...總天數13天

▲陸2025考研新制上路，可透過申請和推薦免試就讀研究所。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2025年將有數部法律陸續實施，其中，元旦實施的《中華人民共和國學位法》將研究所入學方式革新，採取多元入學的方式，不再僅限於「統考入學」，也可採用申請制和推薦制，被學生們稱為「上岸」機會大增。此外，大陸全國公民放假日增加2天，從原有的11天增為13天，安排在農曆除夕和5月2日的勞動節後一天。

▲大陸農曆春節將增加除夕為法定假日。（示意圖／CFP）

《中新網》報導，站在2024年的終點，新的一年正向我們招手。2025年，是「十四五」規劃收官之年，一系列關乎國計民生的大事將要發生，一些特殊時間節點也值得銘記。

大陸2025年將有多條法律施行，其中，《中華人民共和國能源法》和《中華人民共和國學位法》自1月1日起施行，新修訂的《中華人民共和國文物保護法》3月1日起施行，《中華人民共和國農村集體經濟組織法》5月1日起施行，新修訂的《中華人民共和國監察法》及《中華人民共和國學前教育法》6月1日起施行。

這批先後施行的法律涵蓋能源安全、學位授予、文物保護、農村集體經濟組織及其成員權益、廉政建設和反腐敗工作、學前兒童權益等。

此外，自2025年1月1日起，大陸也將實行漸進式「延遲法定退休年齡」的政策，利用15年時間，逐步將男性的法定退休年齡從六十週歲延至六十三週歲，將女性的法定退休年齡從五十週歲和五十五週歲分別延至五十五週歲及五十八週歲。

至於在節假日安排上，根據大陸《國務院關於修改〈全國年節及紀念日放假辦法〉的決定》，自2025年1月1日起，全體公民放假的假日增加2天，即農歷除夕、5月2日，放假總天數由11天增加至13天。

依此安排下，農曆春節放假4天（農歷除夕、正月初一至初三）再加上調休8天，甚至是除夕逢週五時，還可實現9天連假，使得春節假期的出遊出行規劃更加彈性。