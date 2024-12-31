　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸2025新制！讀研究所可免試入學　增2天法定節日...總天數13天

▲▼考試,測驗,測試,讀書,念書,唸書,K書,溫書。（圖／CFP）

▲陸2025考研新制上路，可透過申請和推薦免試就讀研究所。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2025年將有數部法律陸續實施，其中，元旦實施的《中華人民共和國學位法》將研究所入學方式革新，採取多元入學的方式，不再僅限於「統考入學」，也可採用申請制和推薦制，被學生們稱為「上岸」機會大增。此外，大陸全國公民放假日增加2天，從原有的11天增為13天，安排在農曆除夕和5月2日的勞動節後一天。

▲農曆春節到來，民眾上街採辦年貨。（圖／CFP）

▲大陸農曆春節將增加除夕為法定假日。（示意圖／CFP）

《中新網》報導，站在2024年的終點，新的一年正向我們招手。2025年，是「十四五」規劃收官之年，一系列關乎國計民生的大事將要發生，一些特殊時間節點也值得銘記。

大陸2025年將有多條法律施行，其中，《中華人民共和國能源法》和《中華人民共和國學位法》自1月1日起施行，新修訂的《中華人民共和國文物保護法》3月1日起施行，《中華人民共和國農村集體經濟組織法》5月1日起施行，新修訂的《中華人民共和國監察法》及《中華人民共和國學前教育法》6月1日起施行。

這批先後施行的法律涵蓋能源安全、學位授予、文物保護、農村集體經濟組織及其成員權益、廉政建設和反腐敗工作、學前兒童權益等。

此外，自2025年1月1日起，大陸也將實行漸進式「延遲法定退休年齡」的政策，利用15年時間，逐步將男性的法定退休年齡從六十週歲延至六十三週歲，將女性的法定退休年齡從五十週歲和五十五週歲分別延至五十五週歲及五十八週歲。

至於在節假日安排上，根據大陸《國務院關於修改〈全國年節及紀念日放假辦法〉的決定》，自2025年1月1日起，全體公民放假的假日增加2天，即農歷除夕、5月2日，放假總天數由11天增加至13天。

依此安排下，農曆春節放假4天（農歷除夕、正月初一至初三）再加上調休8天，甚至是除夕逢週五時，還可實現9天連假，使得春節假期的出遊出行規劃更加彈性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／淡水客運司機頭部中彈亡！
手機「放床頭充電」突爆炸！　恐怖燒傷照曝光
快訊／雙載摔落田　夫當場喪命、妻重傷
火焚折屍塞冰櫃！　主嫌大聲嗆記者：關你屁事啦
北檢抗告！律師曝2走向「若失敗，可換別條路」：有證據基礎
獨／台中女高中生　口吐白沫死亡
12家手搖「跨年好康」懶人包！　珍奶買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣州地鐵出入口像「大紅棺材」　網友嘲「入土為安」官方連夜拆除

關小黑屋鋼管虐打險慘死　緬北回流電詐員：人被明碼標價出售

「女性生孩子才會長壽」！陸教師上課內容引網怒喊：拿出證據

昆山市台協會換屆　孫德聰連任當選第16屆會長

4名臥底警察遭活埋？　陸「首次」公開打擊緬北電詐全過程

陸2025新制！讀研究所可免試入學　增2天法定節日...總天數13天

2024中國十大熱議事件（下）：珠海體育中心無差別撞死35人

2024中國十大熱議事件（上）：中非峰會宣告「命運共同體」時代降臨

2024兩岸十大新聞（下）：賴清德「祖國論」　陸2度軍演台海動盪

2024兩岸十大新聞（上）：馬習二會　「懲獨22條」最重死刑

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空失事179死僅2生還　倖存空少後遺症恐全身癱瘓

廣州地鐵出入口像「大紅棺材」　網友嘲「入土為安」官方連夜拆除

關小黑屋鋼管虐打險慘死　緬北回流電詐員：人被明碼標價出售

「女性生孩子才會長壽」！陸教師上課內容引網怒喊：拿出證據

昆山市台協會換屆　孫德聰連任當選第16屆會長

4名臥底警察遭活埋？　陸「首次」公開打擊緬北電詐全過程

陸2025新制！讀研究所可免試入學　增2天法定節日...總天數13天

2024中國十大熱議事件（下）：珠海體育中心無差別撞死35人

2024中國十大熱議事件（上）：中非峰會宣告「命運共同體」時代降臨

2024兩岸十大新聞（下）：賴清德「祖國論」　陸2度軍演台海動盪

2024兩岸十大新聞（上）：馬習二會　「懲獨22條」最重死刑

曾雅蘭被公公趕出家門　委曲首度談事件始末

防守詹皇9年終於變隊友　湖人新援：現在只要拉下臉跟他要鞋

基隆焚屍案主嫌超狡猾！陽台抽菸見警圍捕　叫友唬弄遭識破

北檢不死心！侯漢廷「分析背後用意」喊扯：沒金主敢捐錢了

貨櫃車國道過磅新制宣導期延明年底　逃磅115年元旦起重罰9萬元

雷艾美的鬆獅犬養8年仍愛咬人　熊爸：牠就不喜歡啊

趕跨年前清法案　韓國瑜喬定「就服法、證交稅條例」今拚三讀

快訊／淡水客運司機頭部中彈亡！倒臥休息室血流滿地

南屯7年屋919前後單價差4萬　專家曝「最有機會減漏」屋齡區間

被指證實「WEN」是柯文哲！蔡壁如否認　氣炸嗆要告檢調

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

大陸熱門新聞

差點搭上「濟州空難」失事飛機　她嚇傻

樊振東退世排！莫雷加德等人留言力挺

雷軍千萬年薪挖角AI天才少女羅福莉 曾為DeepSeek關鍵開發者

2024中國十大熱議事件（下）

2024兩岸十大新聞（上）：馬習二會　「懲獨22條」最重死刑

2024兩岸十大新聞（下）

2024中國十大熱議事件（上）：中非峰會宣告「命運共同體」時代降臨

邯鄲初中生鐵鍬虐殺案！1人被判無期

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

陸DeepSeek-V3訓練成本不到600萬美元 預訓練2個月僅用2048塊GPU

華為手機突優惠降價最高減1.1萬 辦全球賽事懸賞千萬求解AI難題

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

「日文0基礎」！他靠4545支A片自學　通過N2檢定：謝謝女優

更多熱門

相關新聞

快訊／宥勝強制猥褻案　二審判刑8月緩刑5年

快訊／宥勝強制猥褻案　二審判刑8月緩刑5年

藝人宥勝（本名王宥勝）被控於2016年間，對某位女性友人舔耳揉胸，一審遭判刑8月。案件上訴二審後，原本一審期間都不願說話的宥勝，在二審期間公開道歉，也在庭上認罪、道歉，請求輕判。全案於31日宣判，高等法院二審駁回上訴，仍判刑8月緩刑5年，須支付公庫200萬元。

檢嗆柯文哲「解釋清楚小沈1500」　媒體人傻眼！AI神回

檢嗆柯文哲「解釋清楚小沈1500」　媒體人傻眼！AI神回

2025信義區跨年餐廳營業時間整理

2025信義區跨年餐廳營業時間整理

醫界弊案前名醫喊冤　再審無罪又遭撤銷

醫界弊案前名醫喊冤　再審無罪又遭撤銷

柯文哲7000萬交保！律師「曝1常識」　網驚：賺爛了

柯文哲7000萬交保！律師「曝1常識」　網驚：賺爛了

關鍵字：

法律2025年研究所假期退休新制

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

超準心測秒讀你的「內心狀態」

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

北檢再抗告　律師揭柯文哲案2關鍵：不是電子腳鐐可解決

橘貓領養4天遭虐　潑漂白水被拋棄

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面