旅客搭豪華郵輪遇「海盜廣播」　影片吸800萬次觀看

▲真實事件！搭豪華郵輪遇「海盜廣播」，網友嚇壞。（翻自cunard.com）

圖文／鏡週刊

現在有不少人選擇搭乘豪華郵輪旅遊，但近日就有網友分享，在搭乘郵輪時遇到「海盜廣播」，讓船上乘客瞬間感受到真實的威脅感，也嚇壞不少網友。

據英國《每日郵報》報導，近日有外國網友分享，他在3月中搭乘Cunard公司「安妮皇后號」，但在本月14-15日航程途中，郵輪突然廣播「緊急安全措施」。廣播中提到，在這兩天的航行途中，船上只會提供緊急照明燈，並呼籲乘客緊閉門窗、拉上窗簾，原因是「可能遇到海盜威脅」。

這名乘客將這對「海盜廣播」上傳網路後，引發超過800萬名網友點閱，也嚇壞不少網友，大家紛紛直呼：「花大錢坐郵輪，結果體驗海盜？太刺激了吧！」、「害我不敢搭郵輪了。」、「另類物超所值？」

根據Cunard介紹，「安妮皇后號」乘載3000遊客，郵輪行經紐約、雪梨、夏威夷、檳城和開普敦，其中航行經過蘇祿海與西里伯斯海（Sulu-Celebs sea）區域，不過蘇祿海與西里伯斯海域，也是海盜出沒區域。Cunard公司事後發表聲明指出，當時船長基於海事程序，進行預防性宣布措施，最後該艘郵輪與乘客，也未受到任何特別威脅，郵輪上的體驗行程仍持續進行。

另根據國際商會國際海事局（International Maritime Bureau）發表年度《海盜和武裝搶劫報告》，記錄到2024年針對船舶的事件，多達116起，另外2022年也有115起。



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