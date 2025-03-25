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快訊／金秀賢不來了　7-11公告：可全額退款+持原票券免費入場

▲夢時代百貨仍有金秀賢廣告看板。（圖／記者許宥孺攝）

▲金秀賢不出席高雄櫻花季，主辦公告退款方式。（圖／記者許宥孺攝）

記者林育綾／綜合報導

韓星金秀賢因深陷與已故未成年女星金賽綸交往爭議，風波不斷，原定他將出席3月30日的「高雄櫻花季」粉絲見面會，主辦原先也強調活動依照合約進行，但今（25日）7-ELEVEN 突然在官方臉書公告，金秀賢將不出席活動，粉絲參與抽獎點數將全數退回，並公告退款方式。

7-ELEVEN 今（25）日公告，原定於2025年3月30日在高雄櫻花季舉行的「金秀賢粉絲專屬見面會」活動，因藝人金秀賢行程調整，將無法出席，主辦單位宣布活動取消。凡透過OPENPOINT預約參加的會員，所使用之點數將於公告日起3個工作天內完成退還，退回之點數有效期限至2026年12月31日止。

不過除了金秀賢無法出席，高雄櫻花季將如期進行，主辦也表示，歡迎中獎會員出示OPENPOINT APP中獎憑證（載圖無效），於3月30日15:00-22:00，免費參加高雄櫻花季現場活動及表演。

▲▼ 金秀賢取消來台 。（圖／翻攝7-11臉書）

▲▼金秀賢取消來台，7-11公布退款、點數退回等方式（圖／翻攝7-11臉書，點圖可放大）

▲▼ 金秀賢取消來台 。（圖／翻攝7-11臉書）

由於金秀賢無法出席，為確保購票觀眾權益，活動當天（2025年3月30日）將採取「全額退款」，持原票券可免費入場。

•全額退款，持原票券免費入場：

原購買2025年3月30日票券之觀眾，仍可於當日持票入場觀賞當日表演，主辦單位將於2025年3月31日上午10:00起開始辦理退款，購買2025年3月30日票券之觀眾，可依退款程序辦理票券全額退款。

•退款期間：2025年3月31日上午10:00 起至2025年4月15日23:59止。

•退款方式：

1.ibon機台購票者：請至【ibon機台退票】於機台首頁，點選「訂票/取票/訂房」⭢點選「退票」按照指示說明’掃描欲退票的紙本票券QR Code⭢輸入資料與確認明細⭢持票券正本及退票單至門市櫃台辦理退票（每日7:00~23:00），退票時櫃台即會退還現金。

2. 刷卡購票、有使用文化禮金者：系統將會於活動結束後3天內，自動刷退票款至原刷卡帳戶，撥款時間依各家銀行作業時間為主，可主動向銀行端查詢退費進度，其中若已取票，取票手續費將以簡訊方式發送7-ELEVEN購物金30元。

3.OPENPOINT點數加價購者：加價款項，系統將會於活動結束後3天內自動刷退票款至原刷卡帳戶。點數部分，則另由系統全數退還予購票會員之帳戶，並於公告日後3個工作天內完成退點處理。退還之點數有效期限至2026年12月31日止。

退票問題可聯繫：ibon票務客服專線0800-016-138、(02) 2659-9900（24小時）。

其他問題可聯繫：7-ELEVEN聯合客服中心電話 0800-008711（服務時間：週一至週五 上午08:30-12:00，下午13:00-19:00）。

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