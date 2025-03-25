金髮Yuki涉偽造文書「要被辦」　情緒不佳...母急帶人掛急診

▲Yuki得知檢方要偵辦加上網路討論熱烈，疑似情緒不穩被家屬帶去就診。（資料圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中鄭姓3歲男童泡澡溺斃，父親涉過失致死，但救援現場出現假義消「金髮Yuki」扯出案外案，就連檢方都剪報分案，將追查是否有涉及偽造文書。據傳，Yuki（許男）在媒體報導「檢方介入偵辦」後，加上網路討論熱烈，隔（22）日疑似身心情緒不穩，好險被家人發現，趕緊帶去慈濟醫院就診，隨即離院，無生命危險。

回顧該案，鄭姓3歲男童疑似因獨自泡澡，結果不慎溺斃，鄭父嚇得趕緊撥打119。當時消防局有3名專業救護員到場，Yuki自稱是義消，透過「聽見AED」得知有OHCA患者，到場協助，由救護員帶人上樓，並由Yuki實施CPR，家屬、消防圈認為，Yuki按壓位置根本錯誤，但消防局認為稍微偏移，仍在容許範圍內。

不過，Yuki被爆出身上EMT-2背心是假的，身上拿取的「CPR義工證」同樣是偽造，中檢因任本案涉有《刑法》偽造文書等犯罪嫌疑，已剪報分案，指派檢察官積極偵辦。不只如此，《ETtoday新聞雲》追出，Yuki早就有偽造文書前科，於車禍時偽造姊姊的簽名，又在調解記錄表偽造假名「許O筑」被判2月徒刑。

21日上午，Yuki接受媒體聯訪，在現場「孕吐」不舒服，同日傍晚傳出檢方要介入偵辦是否有偽造文書一事。隔日，傳出Yuki在家中情緒不穩定，媽媽擔心有自傷之虞，嚇得將人帶去慈濟醫院就醫。

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