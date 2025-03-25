　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金髮Yuki涉偽造文書「要被辦」　情緒不佳...母急帶人掛急診

▲Yuki自稱懷孕、孕吐。（圖／民眾提供，下同）

Yuki得知檢方要偵辦加上網路討論熱烈，疑似情緒不穩被家屬帶去就診。（資料圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中鄭姓3歲男童泡澡溺斃，父親涉過失致死，但救援現場出現假義消「金髮Yuki」扯出案外案，就連檢方都剪報分案，將追查是否有涉及偽造文書。據傳，Yuki（許男）在媒體報導「檢方介入偵辦」後，加上網路討論熱烈，隔（22）日疑似身心情緒不穩，好險被家人發現，趕緊帶去慈濟醫院就診，隨即離院，無生命危險。

回顧該案，鄭姓3歲男童疑似因獨自泡澡，結果不慎溺斃，鄭父嚇得趕緊撥打119。當時消防局有3名專業救護員到場，Yuki自稱是義消，透過「聽見AED」得知有OHCA患者，到場協助，由救護員帶人上樓，並由Yuki實施CPR，家屬、消防圈認為，Yuki按壓位置根本錯誤，但消防局認為稍微偏移，仍在容許範圍內。

不過，Yuki被爆出身上EMT-2背心是假的，身上拿取的「CPR義工證」同樣是偽造，中檢因任本案涉有《刑法》偽造文書等犯罪嫌疑，已剪報分案，指派檢察官積極偵辦。不只如此，《ETtoday新聞雲》追出，Yuki早就有偽造文書前科，於車禍時偽造姊姊的簽名，又在調解記錄表偽造假名「許O筑」被判2月徒刑。

21日上午，Yuki接受媒體聯訪，在現場「孕吐」不舒服，同日傍晚傳出檢方要介入偵辦是否有偽造文書一事。隔日，傳出Yuki在家中情緒不穩定，媽媽擔心有自傷之虞，嚇得將人帶去慈濟醫院就醫。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
在立院餐廳宣布「竹聯幫幫主」　臨時被取消
耍特權涉違黨紀　賴清美喊已經大和解：不合理
姓名2字全中　台北Buffet免費吃1個月
快訊／7-11開出2張千萬發票　門市公布
快訊／亞亞主動買機票　最慢今晚8點45分搭機離境
被酸「不如去當啦啦隊」！莎菈霸氣反擊：要助兄弟徹底稱霸
6女粉絲到場應援Andy　擺Pose甜喊：老師加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

派出所停車挨轟耍特權涉違黨紀　賴清美喊已經大和解：不合理

竹聯3強角逐大位　鍾馗「3／25宣布接任」又生變原因曝

快訊／不堅持了！亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

快訊／苗栗南庄廂型車衝落5m深溪床　 3人受困車內搶救畫面曝

6女粉絲林口分局外應援Andy　擺Pose甜喊：老師加油！

快訊／1小時結束筆錄！Andy「謝謝關心」：造成社會動盪很不好意思

一陣強風吹來...台中婦中指被大門削斷　警開道3分鐘送到醫院

花蓮男跌落排水溝渠「頭下腳上」　勇警跳水拉起及時脫困

闖紅燈穿越人行道　伸港小姊妹遭撞飛先後不治！無照阿北起訴

快訊／台61線台南段水泥車翻覆　駕駛夾困變形車廂當場死亡

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

薔薔生父.生母時隔20年首重逢！　薔爸求合照...她一臉尷尬：在整我？XD

派出所停車挨轟耍特權涉違黨紀　賴清美喊已經大和解：不合理

竹聯3強角逐大位　鍾馗「3／25宣布接任」又生變原因曝

快訊／不堅持了！亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

快訊／苗栗南庄廂型車衝落5m深溪床　 3人受困車內搶救畫面曝

6女粉絲林口分局外應援Andy　擺Pose甜喊：老師加油！

快訊／1小時結束筆錄！Andy「謝謝關心」：造成社會動盪很不好意思

一陣強風吹來...台中婦中指被大門削斷　警開道3分鐘送到醫院

花蓮男跌落排水溝渠「頭下腳上」　勇警跳水拉起及時脫困

闖紅燈穿越人行道　伸港小姊妹遭撞飛先後不治！無照阿北起訴

快訊／台61線台南段水泥車翻覆　駕駛夾困變形車廂當場死亡

京站女王節滿4千送400　Care Bears當來店禮超可愛

花蓮4千失智患！團體家屋設計家庭化　提供24小時貼心照護

快訊／全家開出6組發票大獎！最低47元買咖啡中千萬　幸運門市曝光

明後天高溫飆36度　周五急降溫「濕冷5天」

徐巧芯酸黑熊演訓錯誤多　她曝實情：是前線人員面對的殘酷現實

毛孩罹癌「睡一半突衝陽台」獨自待著…　原因讓米可白超心疼

不同調！藍喊普發1萬　民眾黨質疑「錢不夠」拋普發6000、撥補健保

參與平台網站驚傳被駭　國發會澄清： Google翻譯錯誤所致

詹懷雲穿「我愛老婆情侶裝」羞笑：滿可愛的！　詹子萱收直男禮物尬謝

宏致電子研發總部大樓啟用　張善政：根留桃園帶動產業發展

【中文聽力考試】豆腐到底多少錢？

社會熱門新聞

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

桃園貨車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

即／「頭七隔天」再奪命畫面曝　司機驚喊：沒看到人

即／借派出所臨停挨轟耍特權　女議員送茶葉致意

亞亞老公首度露面！力挺老婆：我沒有躲

陸配「亞亞」衝內政部陳情　八炯到場開嗆畫面曝

即／Andy現身了！穿白帽T燦笑抵達警局：我先做筆錄

陸配亞亞今晚12點前需離境　移民署最新回應

更多熱門

相關新聞

3位房東樂歪！　醫美砸25萬入主水湳「租金大勝七期」

3位房東樂歪！　醫美砸25萬入主水湳「租金大勝七期」

全球醫美市場仍持續快速成長，且預估市場主力會是Z世代與年輕族群，看準這波趨勢，就有醫美集團搶進水湳經貿園區，砸下超過25萬元的月租金，租下剛交屋的建案一樓3間店面，信義房屋專家分析醫美行業過去多藏身商辦大樓，現在很競爭，開始走入街邊店。

台中男戴假陽具逛大街被逮　辯就愛這樣

台中男戴假陽具逛大街被逮　辯就愛這樣

台中三大重劃區　靠新古屋漲幅成「蛋黃區」

台中三大重劃區　靠新古屋漲幅成「蛋黃區」

長榮酒店新品牌「采．寓halo house 」插旗台中　拚明年獲利

長榮酒店新品牌「采．寓halo house 」插旗台中　拚明年獲利

爸媽都是殺人重刑犯　跟誰姓鬧上法院

爸媽都是殺人重刑犯　跟誰姓鬧上法院

關鍵字：

台中金髮Yuki金髮Yuki假義消

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

陸配「亞亞」拒離境　今將帶家人衝內政部

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面