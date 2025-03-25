台中變態男戴假陽具扮女裝逛大街　落網辯：我就喜歡這樣

記者白珈陽／台中報導

台中大里出現遛鳥俠？市議員江和樹昨天（24日）接獲民眾檢舉，指立中街附近出現1名男扮女裝、疑似露出生殖器的男子，持自拍棒走在大街上，嚇壞路過學生及長輩。警方循線查緝男子到案，查出男子並非裸露生殖器，而是穿戴「假陽具」，動機則是「個人喜好」，但警方認為，男子行為違反社會善良風俗，警詢後依公然猥褻罪嫌移送法辦。

▲警方查緝男子到案，發現他並非裸露生殖器，而是穿戴「假陽具」。（圖／記者白珈陽翻攝）



江和樹指出，他昨天接到民眾反映，22日上午10時許，在台中市大里區立中街、新甲路，有1名男子男扮女裝，還疑裸露生殖器，讓等紅燈的民眾目睹嚇傻。

▲江和樹接獲檢舉，指立中街附近出現1名男扮女裝、疑似露出生殖器的男子。（圖／江和樹提供）



警方接獲相關影像後主動調查，迅速查獲涉案人黃姓男子（44歲）到案，經查，黃男沒有露出生殖器，而是穿戴假陽具，黃男辯稱，「我喜歡這樣」，單純是個人喜好，想穿著假陽具在街上走動，並與風景合照。

▲黃男遭警方逮補。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方調閱相關監視器，發現案發時，黃男確實只有拿自拍棒到處拍照，無其他不法行為；不過，警方認為，黃男穿戴假陽具的部位，具真實度且帶給民眾厭惡感，會引起不特定用路人的注視及恐慌，侵害一般人的羞恥心，違反善良性道德觀念，偵訊後依刑法第234條公然猥褻罪嫌移請台中地檢署偵辦。

▲警方調閱相關監視器，發現案發時，黃男確實只有拿自拍棒到處拍照，無其他不法行為。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方呼籲，切勿因衝動或是個人喜好做出違反社會善良風俗的行為，觸犯法網，將持續加強轄區巡邏，以有效遏止囂張人士不法行徑，還給市民安心、安全的居住環境。