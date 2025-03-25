遭控施壓公務員禁參與罷免　侯友宜：絕對沒有

▲侯友宜 。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／新北報導

大罷免進入第二階段連署，民進黨組織部主任張志豪指控，新北市政府疑似在內部會議中恐嚇公務員不得參與罷免案二階連署，更認為，若新北市長侯友宜有下令，應立即道歉。對此，侯友宜表示，已經查證過，絕對沒有、他也不會允許恐嚇同仁的狀況發生。

張志豪說，據了解，3月19日下午新北市某局處在處務會議中，有副處長對員工強調，依據《公職人員選舉罷免法》等相關規定，公務員不得參與政治活動，包括選舉與罷免相關的動員或連署，提醒同仁不得擔任罷免案的二階連署人。

張志豪痛批，公務人員依法可在下班時間自由參與政治活動，包含選舉與罷免連署，新北市府此舉根本是錯誤解讀法律，甚至涉嫌違法箝制公務員的政治權利。他質疑，市長侯友宜是否下達相關指示，並要求市府立即說明，勿以行政權力干預罷免行動。

侯友宜指出，已經查證過，絕對沒有、他也不會允許恐嚇同仁的狀況發生。公務人員在上班時間遵守行政中立，下班時間或休假，法律怎麼規定就怎麼做。

新北市府新聞局長李利貞補充，經檢視音檔，與會議紀錄和爆料內容有落差。該名主管在會中提醒同仁遵守公務人員選舉罷免法相關規定，絕無恐嚇同仁之情事。