竹聯幫主誰接位？白狼表態　2大哥恩怨起底

▲竹聯幫青堂前堂主「四川」高世川（中）輩分頗高，很受幫眾敬重。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為台灣第一大幫派竹聯幫幫主的「么么」黃少岑，去年底突然中風，經治療後意識清晰，還可以說話，沒想到出院後2個月、今年春節小年夜陷入昏迷，經緊急送醫搶救多日，上月4日不幸過世，享壽75歲。

可能接任幫主的鍾馗，過去與白狼私交甚篤，兩人還是兒時玩伴，鍾馗國中畢業後考進軍校，當了好一段時間的軍官，後來因與旅長發生衝突提前退伍，正式加入竹聯幫，出任地堂首任堂主，之後碰上「一清專案」掃黑，多次被送管訓。

相對於扣頭、四川，鍾馗的知名度更大。2002年間，么么因為人在海外，曾請鍾馗管理幫派事務，同年11月鍾馗席開350桌補辦與妻子的婚宴，除了幫內各堂主、四海幫幫主「老賈」賈潤年，前行政院長李煥、前立法院長王金平皆到場祝賀，而在鴨霸子的告別式上，鍾馗還是「扶棺十堂主」之首，十分高調。

▲竹聯幫大老「白狼」張安樂赴幫主「么么」黃少岑的告別式致意。

一名竹聯幫A大哥告訴本刊，么么過世之後，白狼率先發聲支持扣頭，四川聽聞後「潛水」不發聲，但私下串聯非么么體系、長年被打入冷宮的大老，希望爭取幫主大位；鍾馗則是為了重振幫內的威望，私下找白狼溝通，希望他能改變態度，保持中立，不要支持扣頭，加上扣頭一直未明確表態，白狼逐漸動搖。

另一名竹聯幫B大哥則透露，么么過世後，四川曾率眾到靈堂上香，並與在場各堂口的大老話家常，這時扣頭突然現身，四川見狀立刻變臉，站起身向手下大喊：「走了！走了！」場面一時尷尬。

另位竹聯幫C大哥表示，么么原本想將幫主大位交給扣頭，扣頭一開始對外也稱「臨危受命」，但之後反對勢力接踵而來，幫主之爭暗潮洶湧。

C大哥告訴本刊，當年鴨霸子欽點么么接幫主時，儘管趙爾文等多位大老反對，但鴨霸子仍耐心與各方勢力溝通化解，協助么么上位；但么么過世前，沒機會公開推舉幫主，所以現在才有一股反么么的力量集結，讓幫主之爭浮上檯面。

外傳，反么么勢力反撲後，扣頭已表態爭取大位，竹聯幫大老「偉強」也將代表扣頭勸退四川。

對此，白狼沒有太多評論，只強調建立制度刻不容緩，希望各堂口能共商幫主選舉機制，改變過去人治的色彩，扣頭、四川、鍾馗都是很好的人選，只要拒絕毒品、詐騙、人口販運，他都樂觀其成。至於檢警則是嚴陣以待，密切關注，避免竹聯幫幫主之爭擦槍走火，引發衝突，危害治安。

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