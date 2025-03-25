3強搶竹聯幫主　大嫂團挺「連勝文槍擊案」知名大哥

▲竹聯幫愛堂前堂主「扣頭」劉振南因連勝文槍擊案一戰成名，打響名號。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣最大幫派竹聯幫的幫主「么么」黃少岑，上個月過世，但生前未公開指名繼任者，導致新幫主至今難產。目前被點名者包括愛堂前堂主「扣頭」劉振南、青堂前堂主「四川」高世川、地堂前堂主「鍾馗」李宗奎等3人。

本刊調查，3位幫主人選中，最年輕的扣頭今年62歲，10多年前，時任台北縣議會副議長的陳鴻源舉辦造勢晚會，幫派分子「馬面」持槍上台誤擊國民黨中央委員連勝文，扣頭見狀衝上台奪槍，畫面經由媒體傳送，讓他成為擁有全國知名度的黑道人物。當年鴨霸子的告別式，他是護靈八大老之一，在竹聯幫頗有地位，也獲繼任的么么器重，多次私下點名他接任幫主。

儘管扣頭至今未表態，但已得到鴨霸子、么么、鼠哥等3位大老的夫人，及直屬么么的堂口「靜安會」支持，宣稱反對「統」「毒」帶領竹聯幫，並已得到20多個堂口力挺。他們認為，四川、鍾馗背後，都是擁有中華統一促進黨總裁身分的竹聯幫大老「白狼」張安樂，所以反對中國力量入侵台灣幫派。

▲「么么」黃少岑就任竹聯幫幫主多年，今年春節期間因病離世。

至於第二個浮出檯面的幫主人選四川，今年66歲，除了青堂之外，也得到仁堂、天堂等近30個堂口表態支持，理由是他的輩分高，具有仲裁、協調的能力，且懂得尊重幫眾，最有老大的「味道」，最適合帶領竹聯幫。此外，四川名下沒有檯面上的事業，不怕政府或檢警「查水表」，像扣頭有家族事業，若當上幫主，檢警可能故意找公司麻煩，三不五時搜索、約談，造成困擾。

外傳，四川近期積極聯絡各堂口大老，爭取支持，訴求則與鍾馗類似，認為竹聯幫缺乏制度，他若當選幫主，只做4年就交棒，希望比照四海幫的幫主選舉制度，讓各堂口、大老有參與感。值得一提的是，他還公開點名3位中生代的堂主「最有可能接班」，被點名的堂主躍躍欲試，打破先前曖昧的態度，紛紛表態支持四川。

而年紀最大的鍾馗，今年75歲，曾任供井集團董事長、東奎公司總裁、中華文經發展交流協會會長、《中華時報》董事長，還曾擔任統促黨副主席，這次號召地堂子弟兵支持他選幫主，也呼籲30多個堂口「集體共決」，目前已獲得地堂、虎堂等堂口支持。鍾馗強調，他8年前就辭去統促黨副主席一職，目前完全沒有政治色彩，這次爭取幫主是為了避免竹聯幫分裂。



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