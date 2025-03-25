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竹聯幫主轉型民主化？　2位大哥出線理由曝光

竹聯幫地堂前堂主「鍾馗」李宗奎認為，應建立幫主選舉制度。

▲竹聯幫地堂前堂主「鍾馗」李宗奎認為，應建立幫主選舉制度。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身為台灣第一大幫派竹聯幫幫主的「么么」黃少岑，去年底突然中風，經治療後意識清晰，還可以說話，沒想到出院後2個月、今年春節小年夜陷入昏迷，經緊急送醫搶救多日，上月4日不幸過世，享壽75歲。

么么的告別式本月初順利舉行，人生風光落幕，但因生前未公開指名繼任者，竹聯幫新任幫主之爭才正要上演。本刊調查，目前態勢三強鼎立，包括愛堂前堂主「扣頭」劉振南、青堂前堂主「四川」高世川、地堂前堂主「鍾馗」李宗奎，各有支持者，但除了鍾馗公開表態外，其他2人則鴨子划水，幫主之爭暗潮洶湧。

竹聯幫青堂前堂主「四川」高世川（中）輩分頗高，很受幫眾敬重。（翻攝高世川臉書）

▲竹聯幫青堂前堂主「四川」高世川（中）輩分頗高，很受幫眾敬重。

雖然扣頭沒有公開表態，但么么生前曾多次私下點名由他繼任幫主，么么過世之後，他也是第一個被媒體點名的準幫主，么么的告別式前，他每天都待在停靈的慈恩園忙進忙出，但也許是樹大招風，後續傳出檢警搜索其家族事業，幫內也有不少反對聲浪，為此，他並未出席么么的告別式，至今神隱，外傳他出國暫避風頭，但未獲證實。

「么么」黃少岑就任竹聯幫幫主多年，今年春節期間因病離世。（資料照）

▲「么么」黃少岑就任竹聯幫幫主多年，今年春節期間因病離世。

第二個被點名的準幫主四川，算是竹聯幫大老，2007年，竹聯幫第一任幫主「鴨霸子」陳啟禮過世時，他是「扶棺十堂主」之一，在幫內輩分高，公關協調能力好。外傳，他與扣頭曾因某建案發生衝突，兩人關係不佳，所以么么過世後，第一個跳出來反對扣頭當幫主，認為扣頭輩分不夠、沒有戰功，甚至還放話「做一下就交接也可以，就是不給扣頭！」

至於鍾馗在竹聯幫的輩分比四川還高，上週末他接受本刊專訪，表示之所以爭取幫主大位，是基於對竹聯幫數十年的情感，不忍見到竹聯幫分裂。他強調將籌組幫主選舉委員會，由30多個老堂口代表選出新幫主，一任4年，最多當8年。另為爭取支持，鍾馗強調他只做一任就交棒，希望建立制度，讓竹聯幫揮別過去人治的色彩。


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