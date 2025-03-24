老闆狂獻殷勤！她喊「怎麼拒絕」...網見互動傻眼：根本欲擒故縱

▲原PO表示，自己被老闆喜歡上，卻又不知道怎麼拒絕對方的好意。（示意圖，取自pexels）

圖文鏡週刊

大家在職場上可能會遇到許多問題，不過像是感情問題就可能會變得非常複雜。一名女網友昨（23）日po文，提到自己被老闆喜歡上，她陷入不知道怎麼拒絕對方的情況，只能無奈詢問其他人該怎麼讓老闆停止。貼文引來許多網友留言，還有人點出關鍵，直呼原po「一開始就做錯了」。

一名女網友在Dcard以「被老闆喜歡怎麼辦」為題發文，表示自己在小公司裡當助理，老闆是位比她大10歲的單親爸爸，2人在工作上慢慢會閒聊，沒想到在情人節那天，對方突然送了一盒昂貴巧克力跟一瓶香水，她坦言自己嚇到的同時，想著該如何拒絕這份禮物，但自己實在不知如何拒絕只好收下，隔天她馬上回送知名餅乾禮盒，因為不想欠對方東西。

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原po提到，有一次搭電梯時，因為太擠不小心就貼到老闆的身上，讓她整個愣住不知所措，直到電梯到了會議室，門一開她才迅速跟著人群走出去，坦言整個會議過程自己都在晃神，也有發現老闆有時候在看她。

原po說，她覺得老闆是一個貼心、經濟能力也很好的人，但重點有小孩，「我不想要花一大筆精力去照顧他和前妻的小孩」。後來，老闆又有一次下班前，詢問她週末的晚上有沒有空，想帶她去101上面的餐廳吃飯。原po故意瞎掰有其他飯局可能要到深夜11點半，沒想到老闆表示，那時間剛好健身完，可以順便載她回家，「我知道他是故意這麼說的，不知道怎麼拒絕的我還是答應了」。原po持續陷入無奈的情況，只好上網求助網友們，「請問大家我該怎麼讓老闆停止這樣的行為，又不會影響到我們的工作，求解」。

貼文曝光後，有許多網友紛紛湧入留言，「妳一開始就做錯了！工作就是工作，請不要和老闆閒聊。」「我覺得妳超奇怪的，人家送妳東西，妳不但接受了，還回送？妳真的知道什麼叫拒絕嗎？」「說妳有男朋友不就好了，對方會認為妳是在欲擒故縱耶」、「勸妳不要，很容易變成權勢性侵」、「妳不當老闆娘就只能離職了。」「明確一點拒絕掉吧，禮物也不要收了，不然就跟同事一起分掉，不要有任何下班後獨處的機會」。

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