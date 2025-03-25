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3大勢力搶「竹聯幫主」　爭奪內幕曝光

竹聯幫愛堂前堂主「扣頭」劉振南（左，鏡新聞提供）被視為新幫主的熱門人選。青堂前堂主「四川」高世川（中，翻攝高世川臉書）獲仁堂、天堂支持，聲勢看漲。竹聯幫地堂前堂主「鍾馗」李宗奎（右）接受本刊專訪，表態爭取幫主大位。

▲竹聯幫愛堂前堂主「扣頭」劉振南（左）被視為新幫主的熱門人選。青堂前堂主「四川」高世川（中）獲仁堂、天堂支持，聲勢看漲。竹聯幫地堂前堂主「鍾馗」李宗奎（右）接受本刊專訪，表態爭取幫主大位。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣最大幫派竹聯幫的幫主「么么」黃少岑，上個月過世，但生前未公開指名繼任者，導致新幫主至今難產。

本刊調查，么么屬意的愛堂前堂主「扣頭」劉振南，有首任幫主陳啟禮夫人、么么夫人及直屬么么的「靜安會」支持；青堂前堂主「四川」高世川則獲仁堂等堂口力挺；地堂前堂主「鍾馗」李宗奎除了有地堂支持，更打出「只做4年、建立幫主選舉制度」的口號，爭取各堂口認同。

竹聯幫大老「白狼」張安樂赴幫主「么么」黃少岑的告別式致意。（鏡新聞提供）

▲竹聯幫大老「白狼」張安樂赴幫主「么么」黃少岑的告別式致意。

雖然扣頭沒有公開表態，但么么生前曾多次私下點名由他繼任幫主，么么過世之後，他也是第一個被媒體點名的準幫主，么么的告別式前，他每天都待在停靈的慈恩園忙進忙出。

也許是樹大招風，後續傳出檢警搜索其家族事業，幫內也有不少反對聲浪，為此，他並未出席么么的告別式，至今神隱，外傳他出國暫避風頭，但未獲證實。

竹聯幫幫主「么么」黃少岑上個月過世，本月初舉辦告別式。（鏡新聞提供）

▲竹聯幫幫主「么么」黃少岑上個月過世，本月初舉辦告別式。

另一位可能的準幫主四川，2007年，竹聯幫第一任幫主「鴨霸子」陳啟禮過世時，他是「扶棺十堂主」之一，在幫內輩分高，公關協調能力好。

四川近期積極聯絡各堂口大老，爭取支持，訴求則與鍾馗類似，認為竹聯幫缺乏制度，他若當選幫主，只做4年就交棒，希望比照四海幫的幫主選舉制度，他還公開點名3位中生代的堂主「最有可能接班」，被點名的堂主躍躍欲試。

地堂前堂主「鍾馗」李宗奎，號召地堂子弟兵支持他選幫主，呼籲30多個堂口「集體共決」，目前已獲得地堂、虎堂等堂口支持。強調8年前就辭去統促黨副主席一職，目前完全沒有政治色彩，爭取幫主是為了避免竹聯幫分裂。


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