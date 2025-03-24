屏東情侶口角情緒激動！1爬橋1坐護欄　潮州警化解危機

▲潮州警友會辦事處主任李慧華頒發1千元禮券給警方 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓女子深夜坐在大橋護欄上，潮州警分局副所長潘全彭休假與友人駕車經過，擔心她有不好念頭，停車關心，不料，其徐姓男友趕來，兩人再發生衝突，徐男竟一時激動，竟爬上護欄作勢跳橋，員警見狀，分別將徐男拉下護欄，瞬間再抱陳女下護欄，安撫雙方情緒，確定平復後，讓他們各自平安返家。

潮州警分局光華派出所副所長潘全彭於（22）日晚上22時16分許行經萬丹鄉力社大橋時，發現一名女子坐於橋上護欄，疑似有輕生念頭。休假中的潘副所長基於職業敏感，立即與同行駕駛下車查看，耐心安撫該女子情緒。

經了解，陳女因與徐姓男友發生爭執，一時情緒低落才做出危險舉動。不久後，徐男趕至現場，雙方再次發生爭吵，男方一時激動，竟爬上護欄作勢跳橋。潘副所長同行駕駛見狀，迅速將男子拉下護欄，而潘副所長則趁機將陳女抱下，成功阻止雙方發生意外。

經員警耐心勸導，並協助雙方聯繫家屬，該對情侶情緒逐漸平復，確認無安全疑慮後，已各自安全返家。警方呼籲，若有心理壓力或情緒困擾，應適時尋求親友或專業協助，避免憾事發生。

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