桃園嬤獨自返屏東祭拜家人　倒臥香蕉園…里港警急救援

▲里港警分局高樹分駐所所長邵軾傑、警員顏煥偵、藍慶賢協助王姓阿嬤。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

86歲王姓阿嬤獨自從桃園市搭車到屏東縣高樹鄉廣修禪寺祭拜已故家人後，在附近閒逛，跌落路旁香蕉園內無法起身，民眾發現報警，里港警分局員警獲報將她帶回派出所，查明身分，聯絡家屬帶回，讓家屬非常感激。

里港警分局高樹分駐所所長邵軾傑、警員顏煥偵、藍慶賢於日前接獲民眾報案，稱有民眾倒臥在高樹鄉東興村某香蕉園內無法起身，警方獲報趕往處理，看到她已被熱心路人扶起，但疑似患有失智症表達不清，邵員等3人一方面請119救護人員先行檢查傷勢無礙，隨後帶回派出所休息。

高樹分駐所所長邵軾傑說，這名86歲王姓阿嬤前一日獨自一人自桃園來到高樹鄉廣修禪寺祭拜已故家人，在附近走逛過程中，疑不慎自摔倒臥在香蕉園內無法起身。警方在與她溝通過程中，發現她疑因年紀老邁有失智症前兆，言語表達不清，查訪附近居民均不識該位，起初並無從得知身分，隨後在她倒臥處附近尋獲遺落包包，根據證件查得身分，順利通知到家屬將其帶返家中照料。

里港警分局分局長温基興表示，邵員等3人熱心為民服務，主動關懷民眾並積極協助返家，表現殊值嘉許。呼籲，若家中有年邁長者要出門時，應有親友在旁陪同為宜，儘量避免單獨外出，鼓勵老人指紋捺印建檔或配戴身分手環，以利熱心的民眾或警察可以第一時間聯繫家屬，避免憾事發生。