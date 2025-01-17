高雄男反鎖屋內狂吼！開瓦斯揚言引爆　警消對峙3小時壓制送醫

▲高雄男反鎖屋內狂吼「試圖引爆瓦斯」，警消對峙3小時壓制送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區大順二路昨（16）日晚間突傳出衝突事件，一對翁姓夫妻報案稱，兒子情緒失控將自己反鎖屋內，疑似要引爆瓦斯，請求警方協助。警消趕抵現場時驚聞瓦斯味，立刻先通知廠商關閉瓦斯管線，雙方歷經3小時對峙，最後由員警破門進屋將翁姓男子壓制管束送醫，化解這場危機。

這起事件發生在16日20時41分許，翁姓夫妻報警稱，2人返家時遭35歲兒子反鎖大門外無法進入，屋內並傳出吼叫聲。員警抵達時，在屋外聞到疑似瓦斯味，立即請消防人員到場配合戒備，並通知天然氣廠商到場先行將該棟大樓瓦斯管線關閉以策安全。

▲高雄男反鎖屋內狂吼「試圖引爆瓦斯」，警消對峙3小時壓制送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

期間翁男還從門內潑灑疑似清潔劑的液體並點燃，警方馬上使用滅火器撲滅，所幸現場未造成物品損失及人員傷亡。雙方歷經對峙3小時，後續經研判瓦斯濃度不足以引爆後，找來鎖匠將大門開啟，員警迅即進入屋內將翁男壓制管束。

因翁男精神狀況極不穩定先行送醫，據了解，翁男有毒品前科，但昨晚在房內並無查獲相關毒品，後續將以公共危險罪嫌移請台灣高雄地方檢察署偵辦。