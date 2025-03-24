花蓮龍舟競渡嘉年華受理報名！最高獎金8萬元　至5月5日止

▲花蓮龍舟競渡嘉年華競賽即日起受理報名，報名截止日為5月5日。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025花蓮慶端午·龍舟競渡嘉年華競賽即日起受理報名，這項賽事將在5月30日及31日於鯉魚潭舉辦，獎金最高8萬元，且參賽隊員每人可獲大會贈送紀念衫一件，報名截止日為5月5日，有意參賽者歡迎組隊參加。





「2025花蓮慶端午•鯉魚展競技」龍舟競渡嘉年華競賽活動將在5月登場，競賽項目分為傳統龍舟及小型龍舟等兩項，傳統龍舟競賽包括公開男子組、公開男女混合組、公開機關團體組及公開女子組。小型龍舟競賽則有健康男子組及快樂體驗混合組。

傳統龍舟各組獎金分別為傳統公開組冠軍8萬元、亞軍4萬元、季軍3萬元、殿軍2萬元；男女混合組及機關團體組的冠軍4萬元、亞軍3萬元、季軍2萬元、殿軍1萬元；傳統公開女子組冠軍2萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元、殿軍5千元；小型龍舟競賽的公開男子組以及快樂體驗混合組，可獲得的獎金則為冠軍2萬元、亞軍1萬元、季軍5千元、殿軍3千元。若已領取競賽奬金的隊伍則不可再領取4千元車馬補助費。





報名時間自即日起至5月5日下午五點整，報名地點在花蓮縣體育會，地址為花蓮市達固湖灣大路1號，逾期不予受理。

