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台鐵「行車異常破千」還想爭取考成甲等　交通部：依事實審議

▲▼ 台鐵員工「五一勞動節不加班」 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台鐵爭取考成列甲等，讓員工領4.4個月獎金。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部近期將向國發會提報所屬國營事業經營成效，由於去年轉型國營企業的台鐵公司首年虧損137.9億元，創史上新高，且行車事故高達1009件，為23年來首度破千件，卻想爭取考成列甲等，讓員工領4.4個月獎金，交通部今下午將開會檢視。交通部政務次長伍勝園表示，將依照事實審議，不會有既定立場。

台鐵113年公司化元年，虧損金額達新台幣137.9億元，創史上新高，但若扣除配合政策的虧損負擔近200億元，台鐵有盈餘。此外，台鐵113年的行車事故也高達1009件，為23年來首次突破千件，且比公司化前1年多了232件。

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在行車事故和異常事件攀高且虧損近138億元下，台鐵仍希望可以爭取國營企業考成甲等，替員工爭取4.4個月獎金，傳出讓初評的交通部相當頭大。

交通部政務次長伍勝園表示，台鐵等國營企業考成是在交通部初評，未來完成初評後會送到行政院複評，才會做最後決定。

伍勝園指出，今天下午交通部將召開會議審議，會根據送上來的資料，依照事實審議，不會有既定立場。

▲▼台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長伍勝園(右2)、台鐵董事長杜微(右1)。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵董事長杜微則表示，國營事業機構考成有它的規定，台鐵公司去年依照相關規定提報，各種績效都會爭取，也會尊重上級單位給台鐵的考核成績。

由於去年台鐵事故突破千件且虧損創新高，杜微表示，有關台鐵虧損以及事故改善，是台鐵公司長遠要繼續努力的地方，未來台鐵公司不管是在安全文化或者是組織改造，或者財務改善，都會繼續遵循原來既定規劃來努力推動。

台鐵公司也說明，台鐵公司元年（去年）工作考成，是依｢國營事業工作考成辦法｣第5條規定辦理自評，並填具自評報告等資料，併同年度決算書提報交通部辦理初核。目前，交通部正在辦理初核作業，將配合交通部作業所需辦理後續事宜。

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