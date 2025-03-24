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新北警委託市調治安滿意度創新高　9成市民夜間外出感安全

▲▼新北市警局實現「全方位3D科技維安網」，新北市警察局「快打3.0」見成效，強勢壓制街頭暴力，新北警斬金專案移送犯嫌，切斷詐騙集團出金金脈，新北警與金融機構合作，共同防止臨櫃詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市警局實現「全方位3D科技維安網」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局委託行銷市場公司進行的最新調查結果顯示，新北市民對夜間外出活動的安全感達91.4%，對居住環境的治安滿意度高達89.5%，顯示警方在治安維護上的努力獲得市民高度認同。此外，警方在打擊犯罪與維護治安方面的努力，獲得87.3%民眾肯定，而酒駕防制成效也獲得79.8%受訪者的支持。

▼新北市警察局「快打3.0」見成效，強勢壓制街頭暴力 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市警局實現「全方位3D科技維安網」，新北市警察局「快打3.0」見成效，強勢壓制街頭暴力，新北警斬金專案移送犯嫌，切斷詐騙集團出金金脈，新北警與金融機構合作，共同防止臨櫃詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

調查結果顯示，市民對於警方積極打擊詐騙、攔阻臨櫃詐騙也表達高度認同，滿意度分別為71.8%與75.4%。新北市警察局分析，這與警方推動「全方位3D科技維安網」、「快打3.0」以及「多元化行銷宣傳」等策略密切相關。透過智慧科技警政與精準執法，提高警力反應效率，使新北市成為更加安全宜居的城市。

新北市警察局強調，打擊詐欺為當前治安重點，除了與金融機構合作攔阻詐騙，2024年攔阻近15億元詐騙款項，透過「斬金專案」成功瓦解全國最大詐騙資金網絡，共逮捕73名詐欺嫌犯，並查扣193億元詐騙款，讓詐騙集團無法得逞，進一步強化市民對警方的信心。

在交通安全方面，酒駕防制作為獲得市民高度肯定，警方透過高風險路段、夜間娛樂場所周邊加強查緝，並針對未勸導酒駕的業者加強宣導，全面降低酒駕風險，確保市民行車安全。新北市警察局將持續精進各項治安、交通及防詐作為，為市民打造更安全的生活環境。

▼新北警斬金專案移送犯嫌，切斷詐騙集團出金金脈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市警局實現「全方位3D科技維安網」，新北市警察局「快打3.0」見成效，強勢壓制街頭暴力，新北警斬金專案移送犯嫌，切斷詐騙集團出金金脈，新北警與金融機構合作，共同防止臨櫃詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼新北警與金融機構合作，共同防止臨櫃詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市警局實現「全方位3D科技維安網」，新北市警察局「快打3.0」見成效，強勢壓制街頭暴力，新北警斬金專案移送犯嫌，切斷詐騙集團出金金脈，新北警與金融機構合作，共同防止臨櫃詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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