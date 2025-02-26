新北市警局人事大調動　2線3至2線4異動85人

▲新北市警察局 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局26日下午發布第四至第六序列職缺調動，包含科長、專員、副分局長、組長、主任及偵查隊長，共計調動85個職缺。新北市警察局表示，參據個適任人選的遷調意願、品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討，統一於3月3日星期一辦理交接到任。

完整派令如下：

1.保安科科長黃建樺調任訓練科科長

2.法制室主任劉德明調任保安科科長

3.法制室秘書黃碩傑調任法制室主任

4.勤務指揮中心秘書王美娟調任督察室督察

5.督察室第五序列專員陳震程陞任督察室秘書

6.三重分局副分局長林文隆陞任第四序列專員

7.板橋分局副分局長洪哲男陞任防治科秘書

8.新店分局副分局長賴祐誠陞任秘書室秘書

9.後勤科第四序列專員陳耿賢調任後勤科第四序列專員

10.林口分局副分局長劉志奮調任三重分局副分局長

11.板橋分局交通組組長林泰亨陞任林口分局副分局長

12.汐止分局副分局長廖武郎調任土城分局副分局長

13.三重分局交通組組長吳明鴻陞任汐止分局副分局長

14.中和分局副分局長林烱棋調任永和分局副分局長

15.土城分局副分局長江章宏調任中和分局副分局長

16.瑞芳分局副分局長莊博丞調任土城分局副分局長

17.新莊分局督察組組長葉志豪陞任瑞芳分局副分局長

18.交通警察大隊副大隊長陳明安調任板橋分局副分局長

19.秘書室第五序列專員陳冠宇調任交通警察大隊副大隊長

20.樹林分局副分局長曾柏仲調任新店分局副分局長

21.金山分局副分局長廖盈如調任樹林分局副分局長

22.三重分局秘書室主任楊昇叡陞任金山分局副分局長

23.後勤科第五序列專員林坤立調任法制室第五序列專員

24.汐止分局秘書室主任葉倉池陞任行政科第五序列專員

25.金山分局交通組組長楊建良調任三重分局交通組組長

26.婦幼警察隊偵防組組長黃國龍調任金山分局交通組組長

27.督察室督察員曾琮庭調任婦幼警察隊偵防組組長

28.交通警察大隊總務組組長宋承翰調任板橋分局交通組組長

29.三重分局人事室主任程建銘調任交通警察大隊總務組組長

30.海山分局督察組組長黃聖博調任新莊分局督察組組長

31.刑事警察大隊督察組組長李國廷調任海山分局督察組組長

32.督察室督察員張宜守調任刑事警察大隊督察組組長

33.土城分局秘書室主任黃家德調任三重分局秘書室主任

34.金山分局行政組組長莊勇贊調任土城分局秘書室主任

35.防治科警務正莊雨倫調任金山分局行政組組長

36.勤務指揮中心企劃股股長陳秋男調任汐止分局秘書室主任

37.保防科警務正柯健志調任勤務指揮中心企劃股股長

38.林口分局偵查隊隊長葉明青調任三重分局防治組組長

39.刑事警察大隊科技犯罪偵查隊專員黃文揚調任林口分局偵查隊隊長

40.行政科警務正莊黎郎調任瑞芳分局防治組組長

41.保安警察大隊督察組組長陳九安調任三重分局民防組組長

42.督察室督察員陳偉瑜調任保安警察大隊督察組組長

43.後勤科營繕股股長陳文協調任三重分局行政組組長

44.後勤科警務正古新民調任後勤科營繕股股長

45.新店分局防治組組長鍾志明調任新店分局民防組組長

46.交通警察大隊秘書室主任林錦地調任新店分局防治組組長

47.防治科警務正胡仁豪調任交通警察大隊秘書室主任

48.訓練科諮商股股長蔡志華調任林口分局保防組組長

49.訓練科警務正鍾旻真調任訓練科諮商股股長

50.新店分局行政組組長林啟發調任新店分局勤務指揮中心主任

51.樹林分局秘書室主任張環麟調任新店分局行政組組長

52.新莊分局秘書室主任王進德調任樹林分局秘書室主任

53.公共關係室警務正楊仲景調任新莊分局秘書室主任

54.金山分局督察組組長廖志仁調任金山分局勤務指揮中心主任

55.督察室督察員鄭曜崧調任金山分局督察組組長

56.防治科警務正陳隆興調任交通警察大隊綜合組組長

57.秘書室檔案股股長莊瓊慧調任訓練科訓練股股長

58.人事室警務正石嬉慈調任秘書室檔案股股長

59.資訊室警務正吳忠哲調任資訊室作業管理股股長

60.資訊室警務正何昌岳調任資訊室情資整合股股長

61.少年警察隊偵查組組長蔡隆田調任婦幼警察隊行政組組長

62.婦幼警察隊行政組組長陳怡龍調任少年警察隊偵查組組長

63.蘆洲分局偵查隊隊長陳國裕調任刑事警察大隊偵查第五隊隊長

64.汐止分局偵查隊隊長謝志和調任蘆洲分局偵查隊隊長

65.刑事警察大隊司法組組長林駿騰調任汐止分局偵查隊隊長

66.犯罪預防科警務正張謝佛調任刑事警察大隊司法組組長

67.刑事警察大隊偵查第二隊隊長張銘哲調任刑事警察大隊偵查第六隊隊長

68.新店分局偵查隊隊長王凱文調任刑事警察大隊偵查第二隊隊長

69.永和分局偵查隊隊長許雅慧調任新店分局偵查隊隊長

70.刑事警察大隊偵查第三隊隊長李翊凡調任永和分局偵查隊隊長

71.刑事警察大隊偵查組專員張森維調任土城分局偵查隊隊長

72.刑事警察大隊預防組專員顏嘉潁調任三峽分局偵查隊隊長

73.刑事警察大隊偵查組專員田啓廷調任樹林分局偵查隊隊長

74.秘書室警務正張惠慈調任刑事警察大隊偵查組專員

75.犯罪預防科警務正陳建宜調任刑事警察大隊偵查第三隊專員

76.犯罪預防科警務正林奕辰調任刑事警察大隊經濟組專員

77.犯罪預防科警務正卓國鈞調任刑事警察大隊行政組專員

78.刑事警察大隊海山偵查隊警務員方文村陞任刑事警察大隊經濟組專員

79.中和分局偵查隊警務員兼副隊長阮國城陞任刑事警察大隊偵查組專員

80.三重分局偵查隊警務員兼副隊長李祐安陞任刑事警察大隊預防組專員

81.督察室警務正何昱慶調任督察室督察員

82.督察室警務正黃柏銘調任督察室督察員

83.督察室警務正王成吉調任督察室督察員

84.督察室警務正黃冠中調任督察室督察員

85.督察室警務正李冠良調任督察室督察員