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買塔位也可到超商繳款！苗栗苑裡鎮公所推多元支付　便民免臨櫃

▲苑裡鎮公所推動多元支付，青埔生命紀念園區塔位也可在超商繳款。（圖／苑裡鎮公所提供）

▲苑裡鎮公所推動多元支付，青埔生命紀念園區塔位也可在超商繳款。（圖／苑裡鎮公所提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

買塔位也能多元支付！苗栗縣苑裡鎮公所今（24日）天宣佈，為提供民眾便捷的繳款方式，即時起推出「青埔生命紀念園區」規費多元支付系統，今年4月1日起購買塔位時，可前往鎮農會、郵局、4大超商等金融機構匯款，大幅節省民眾交通往返及臨櫃排隊等待的時間。

苑裡鎮長劉育育說，為提供民眾更便捷的繳款方式，苑裡鎮公所推出規費多元支付系統，設計三段式條碼規費繳款書，正式啟動「青埔生命紀念園區規费多元支付方案」，自今年4月1日起，民眾於苑裡鎮青埔生命紀念園區購買塔位，只要持規費繳款書，即可在繳費期限內至苑裡鎮農會、各地區郵局、4大超商缴納，也可利用各金融機構匯款，透過多元的支付管道，大幅節省民眾交通往返及臨櫃排隊等待的時間。

▲苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東，涉及納骨櫃綁標受賄800萬，檢方今天依貪污治罪條例起訴。（圖／記者楊永盛攝）

劉育育表示，以往民眾欲購買塔位，僅能前往苑裡鎮農會繳納規費，限制了支付方式的選擇性，也造成交通往返的困擾；多元支付方案啟用後，民眾可選擇至全家、7-11、萊爾富、0K等四大超商缴納（單筆限額3萬元內） ，或至各地郵局及苑裡鎮農會（本會、山腳辦事處、社苓辦事處，免手續費）辦理缴费，亦可透過各金融機構匯款完成繳款作業，不僅提供更靈活的繳費方式，亦提升公部門行政效率，強化便民服務。

苑裡鎮長劉育育表示，苑裡鎮公所持續推動行政服務升級，此次導入多元支付機制，主要提升便民服務品質，未來，鎮公所將持續精進各項行政作業流程，為鎮民打造更便利的行政環境。鎮公所表示，青埔生命紀念園區共分2期開發，塔位數約3萬，收費3~4萬不等，目前售出5成多塔位。

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關鍵字：

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