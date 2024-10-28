　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／苗栗宮廟遶境1人慘死！男騎車碰撞酒駕貨車　當場爆頭亡

▲苗栗苑裡鎮一間宮廟昨遶境發生憾事，同行的機車碰撞貨車，釀成騎士重傷不治。（圖／記者楊永盛翻攝

▲苗栗苑裡鎮一間宮廟昨遶境發生憾事，同行的機車碰撞貨車，釀成騎士重傷不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛∕苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮苗69線昨（27）日發生一起死亡事故。一間宮廟進行遶境民俗活動時，一輛機車疑似要超車，失控擦撞同行的一輛貨車，騎士頭部重創、血流如注，當場失去生命跡象，送醫搶救宣告不治。警方今天將報請檢察官相驗釐清死因。

通霄警分局今天表示，社苓派出所昨日16時許接獲報案，在苑裡鎮苗69線啟心段有交通事故，抵達時一名吳姓（39歲）機車騎士，當場傷重送醫搶救不治。警方初步調查，吳男參加附近一間宮廟的遶境民俗活動，跟機車碰撞的貨車、古姓男子（39歲）也是同行信眾。

▲（變色）苗栗苑裡鎮一間宮廟昨遶境發生憾事，同行的機車碰撞貨車，釀成騎士重傷不治。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗苑裡鎮一間宮廟昨遶境發生憾事，同行的機車碰撞貨車，釀成騎士重傷不治。（圖／記者楊永盛翻攝

警方調查，吳男騎乘機車沿苗69線北往南方向行駛時，疑似欲超越前面貨車，可能車身不穩，失控撞擊前方古男駕駛貨車左後側堅硬尾門後受傷倒地；吳男倒地後附近有發現一頂安全帽，但吳男是否有戴穩？抑或未戴安全帽？警方還在調查。

據指出，古男酒測值0.25毫克，死者吳男酒精反應必須由檢方和法醫相驗調查，全案依刑法過失致死及公共危險罪偵辦。警方呼籲，民眾駕駛車輛務必遵守交通規則，切勿心存僥倖心態，喝後勿駕駛交通工具，如發生交通事故，將面臨嚴重的刑事罪責及高額的民事賠償，得不償失，千萬勿以身試法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／騙小姊妹「走進碧潭溺斃」！狠母殺人罪起訴
快訊／日圓再貶！　刷3個半月最甜
快訊／宮廟遶境1人慘死！　當場爆頭亡
蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況
快訊／超思進口雞蛋案　陳吉仲、林聰賢、陳駿季赴北檢...3律
桃園女童遭當街強拉侵犯！27秒尖叫求救無人理　警方回應了
YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走
康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騙小姊妹「走進碧潭溺斃」！狠母殺人罪起訴　國民法官審理

快訊／苗栗宮廟遶境1人慘死！男騎車碰撞酒駕貨車　當場爆頭亡

蘇卡達象龜「離家出走」逛馬路　警扛回派出所通知飼主

東引雷達站放空城！正副主官同時離營去餐敘　被抓包下場慘了

台中小黃路口大迴轉！同向騎士疑來不及閃撞上　意識不清搶救中

恍神釀禍！彰化轎車撞護欄車頭毀爛　4女全送醫

快訊／超思進口雞蛋案　陳吉仲、林聰賢、陳駿季今赴北檢說明

80歲失智嬤人離奇癱坐草叢廢車中　搜救警眼尖發現即時送醫

桃園女童遭當街強拉侵犯！27秒尖叫求救無人理　龜山警回應了

苗警查緝養生館！三七仔「強抱員警」竟讓薄紗小姐溜了　罪加一等

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

Mini過彎失控噴飛分隔島　宜蘭重大車禍釀1死4傷！

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

躺胸＋蹭下巴撒嬌　虎斑貓下秒安心入睡

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

騙小姊妹「走進碧潭溺斃」！狠母殺人罪起訴　國民法官審理

快訊／苗栗宮廟遶境1人慘死！男騎車碰撞酒駕貨車　當場爆頭亡

蘇卡達象龜「離家出走」逛馬路　警扛回派出所通知飼主

東引雷達站放空城！正副主官同時離營去餐敘　被抓包下場慘了

台中小黃路口大迴轉！同向騎士疑來不及閃撞上　意識不清搶救中

恍神釀禍！彰化轎車撞護欄車頭毀爛　4女全送醫

快訊／超思進口雞蛋案　陳吉仲、林聰賢、陳駿季今赴北檢說明

80歲失智嬤人離奇癱坐草叢廢車中　搜救警眼尖發現即時送醫

桃園女童遭當街強拉侵犯！27秒尖叫求救無人理　龜山警回應了

苗警查緝養生館！三七仔「強抱員警」竟讓薄紗小姐溜了　罪加一等

外媒曝蘋果官網「今晚可能突襲開賣Mac」　上架時間預測

騙小姊妹「走進碧潭溺斃」！狠母殺人罪起訴　國民法官審理

綠色生活倡議咖！　永豐休碳Show time榮獲《國家品牌玉山獎》、《亞洲銀行家》肯定

飄香桃園半世紀24小時鴨肉店！油肥鴨腿口感鮮嫩　激推獨門味噌醬

1歲兒木木小奶音說什麼？KID影片一點開網友全融化：要被可愛瘋！

日圓「0.2121」刷3個半月最甜　10萬台幣多換4萬日圓

停車場撿到錢拿去買刮刮樂！　他竟刮中3200萬大獎

快訊／苗栗宮廟遶境1人慘死！男騎車碰撞酒駕貨車　當場爆頭亡

蘇卡達象龜「離家出走」逛馬路　警扛回派出所通知飼主

熱火3冠傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻　本人：那傢伙是誰？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

即／BMW猴毒駕撞死人！死者身分確定

女律師陪當事人報案被要求離開　警方回應了

獨／台中BMW猴「無罩」現身往生室

桃園女童遭強拉侵犯　媽凌晨曝現況

桃園市政府推動無菸社宅　首件違規累犯住戶搬離

行人遭BMW猴撞死　里長居民全不認識

桃園女童遭當街強拉侵犯！龜山警回應了

台中BMW猴無照還毒駕　涉4罪遭檢方聲押

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

即／台鐵汐止段「電線起火」！消防封路警戒

南投6歲兒吸二手毒被安置　生母淚問「氣我嗎」

更多熱門

相關新聞

台南宮廟串聯祈福米街廣安宮壓軸迎高潮

台南宮廟串聯祈福米街廣安宮壓軸迎高潮

台南號稱「眾神之都」，今年2024年配合台南四百活動，許多宮廟特別舉辦各類香科民俗祈福法會等活動，從年初的跨年敲鐘祈福、市府推出「台南祀百平安」專屬官網等活動，到9月底台南祀典大天后宮盛大的「台南400甲辰年府城迎媽祖」，一系列祈福活動，呈現出令人目不暇給的百花齊放盛況，讓人讚嘆台南信仰的凝聚力量。

獨／15歲少年開車釀3死　父創設宮廟大門深鎖

獨／15歲少年開車釀3死　父創設宮廟大門深鎖

少年撞死3人　父親職業曝光

少年撞死3人　父親職業曝光

35尊福德正神遶境回鑾　徐榛蔚率縣府首長接駕

35尊福德正神遶境回鑾　徐榛蔚率縣府首長接駕

老師校內開車「撞死7歲女童」

老師校內開車「撞死7歲女童」

關鍵字：

苗栗苑裡宮廟遶境死亡事故

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

康芮路徑再西修「緊貼東北角」！襲台挑戰強颱時間曝

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

快訊／今變天降7℃　3縣市大雨特報

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

跑外送5年　竟碰上「1小時0單」怎生存

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面