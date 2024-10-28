快訊／苗栗宮廟遶境1人慘死！男騎車碰撞酒駕貨車　當場爆頭亡

▲苗栗苑裡鎮一間宮廟昨遶境發生憾事，同行的機車碰撞貨車，釀成騎士重傷不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛∕苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮苗69線昨（27）日發生一起死亡事故。一間宮廟進行遶境民俗活動時，一輛機車疑似要超車，失控擦撞同行的一輛貨車，騎士頭部重創、血流如注，當場失去生命跡象，送醫搶救宣告不治。警方今天將報請檢察官相驗釐清死因。

通霄警分局今天表示，社苓派出所昨日16時許接獲報案，在苑裡鎮苗69線啟心段有交通事故，抵達時一名吳姓（39歲）機車騎士，當場傷重送醫搶救不治。警方初步調查，吳男參加附近一間宮廟的遶境民俗活動，跟機車碰撞的貨車、古姓男子（39歲）也是同行信眾。

警方調查，吳男騎乘機車沿苗69線北往南方向行駛時，疑似欲超越前面貨車，可能車身不穩，失控撞擊前方古男駕駛貨車左後側堅硬尾門後受傷倒地；吳男倒地後附近有發現一頂安全帽，但吳男是否有戴穩？抑或未戴安全帽？警方還在調查。

據指出，古男酒測值0.25毫克，死者吳男酒精反應必須由檢方和法醫相驗調查，全案依刑法過失致死及公共危險罪偵辦。警方呼籲，民眾駕駛車輛務必遵守交通規則，切勿心存僥倖心態，喝後勿駕駛交通工具，如發生交通事故，將面臨嚴重的刑事罪責及高額的民事賠償，得不償失，千萬勿以身試法。