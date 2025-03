土耳其總統「政敵」被捕！　一次抓100人禁示威

▲伊斯坦堡市長伊瑪莫魯遭逮捕。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

土耳其19日逮捕伊斯坦堡市長伊瑪莫魯(Ekrem Imamoglu),他是深受歡迎的反對派領袖,也是總統艾爾段主要競爭對手,據信目前人在警察總部。當局此舉是對涉嫌貪腐和恐怖組織聯繫調查的一環,但這也是政府對反對派與異議聲音持續施壓的進一步升級。

CNN、美聯社報導,土耳其政府這波行動對伊瑪莫魯及其他約100人發出拘捕令,當局封閉伊斯坦堡周邊多條道路,禁止示威活動。不只如此,專門監測網路故障事件的非政府組織NetBlocks.org透露,土耳其已限制訪問多個社群媒體平台,包括社群平台X、YouTube、Instagram、TikTok等。

土耳其政府這波逮捕行動的時間點相當敏感,因為再過幾天最大反對黨共和人民黨(CHP)就要舉行黨內初選,準備推選伊瑪莫魯成為該黨下屆大選的總統候選人。

逮捕行動發生在搜索伊瑪莫魯住處期間,現階段尚不清楚警方是否有沒收物品;伊瑪莫魯妻子迪蕾克(Dilek Imamoglu)透露,警方在天亮之前就來到家中,伊瑪莫魯士在上午7時30分左右被帶走。

The will of the people cannot be silenced through intimidation or unlawful acts. I stand resolute, entrusting myself not only to the 16 million residents of Istanbul but to the 86 million citizens of Türkiye and all who uphold democracy and justice worldwide. I stand firm in my… pic.twitter.com/bVb0HfYZnj