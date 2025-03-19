土耳其總統「政敵」被捕！　一次抓100人禁示威

▲伊斯坦堡市長伊瑪莫魯遭逮捕。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其19日逮捕伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），他是深受歡迎的反對派領袖，也是總統艾爾段主要競爭對手，據信目前人在警察總部。當局此舉是對涉嫌貪腐和恐怖組織聯繫調查的一環，但這也是政府對反對派與異議聲音持續施壓的進一步升級。

CNN、美聯社報導，土耳其政府這波行動對伊瑪莫魯及其他約100人發出拘捕令，當局封閉伊斯坦堡周邊多條道路，禁止示威活動。不只如此，專門監測網路故障事件的非政府組織NetBlocks.org透露，土耳其已限制訪問多個社群媒體平台，包括社群平台X、YouTube、Instagram、TikTok等。

土耳其政府這波逮捕行動的時間點相當敏感，因為再過幾天最大反對黨共和人民黨（CHP）就要舉行黨內初選，準備推選伊瑪莫魯成為該黨下屆大選的總統候選人。

逮捕行動發生在搜索伊瑪莫魯住處期間，現階段尚不清楚警方是否有沒收物品；伊瑪莫魯妻子迪蕾克（Dilek Imamoglu）透露，警方在天亮之前就來到家中，伊瑪莫魯士在上午7時30分左右被帶走。

The will of the people cannot be silenced through intimidation or unlawful acts. I stand resolute, entrusting myself not only to the 16 million residents of Istanbul but to the 86 million citizens of Türkiye and all who uphold democracy and justice worldwide. I stand firm in my… pic.twitter.com/bVb0HfYZnj — Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) March 19, 2025

Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025

在伊瑪莫魯被抓的前一天，伊斯坦堡大學（Istanbul University）18日宣布伊瑪莫魯因違規行為撤銷他的學位，剝奪他參加下屆總統競選的資格。依據土耳其法律規定，擁有大學學位是參選必要條件，若失去大學學位，伊瑪莫魯將無法成為總統候選人。伊瑪莫魯則說，伊斯坦堡大學此舉是非法行為，超出其管轄權範圍，將提出法律挑戰。

對於伊瑪莫魯被捕一事，共和人民黨主席厄澤爾（Ozgur Ozel）譴責當局此舉是政變，「我們正面臨一場針對下任總統的政變企圖」。除了伊瑪莫魯遭逮捕，伊瑪莫魯助手恩格（Murat Ongun）、調查記者賽馬茲（Ismail Saymaz）也被抓。不過政府官員否認逮捕伊瑪莫魯的行動與政治動機有關。