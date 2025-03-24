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以前很少人買！超市「1蔬菜」突爆夯　神奇口感曝：像鹹的蓮霧

▲▼颱風天補貨、防颱掃貨備貨情況，全聯葉菜類不斷被搶空。（圖／記者林育綾攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

超市一款蔬菜引發熱論！有網友表示，之前逛超市時，每次逛蔬菜區，都會看到一兩盒「冰花」在架上，聽店員說幾乎都賣不出去、很少人買，最近卻突然發現很多人都在吃，大推脆脆的口感很爽口，也很難再買到，讓他好奇吃起來是怎麼樣。就有人秒讚，「真的很好吃 之前加胡麻醬吃的。」

有網友在Dcard發文「澎湖冰花開始紅了」，說他之前逛超市時，每次都會在蔬菜區看到架上有「冰花」，「但聽店員是說，幾乎都賣不出去、很少人買…我也沒有買過。」但近兩周在滑IG時，看到很多人都在試驗冰花口感是不是很脆，會沾美乃滋吃，瞬間勾起原PO好奇心。

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可是最近去超市買菜時，就都沒有看到澎湖冰花在架上了，「我就想那麼多人發，可算是幫它打了廣告嗎？還是剛好沒有？哈哈！」

看到貼文後，就有人秒點頭，「冰花洗乾淨沾胡麻醬超好吃，最喜歡吃梗的部分，因為很脆」、「把它替代沙拉的生菜會很好吃喔」、「這個當沙拉沾胡麻醬真的好吃，脆脆的，沒什麼奇怪的味道！」「昨天才吃，像鹹鹹的蓮霧，網路上說像洋芋片太誇張了，就是鹹的脆生菜口感，我覺得蠻好吃，也有點像海葡萄。」

還有人分享，「菜市場找比較容易找到，現在這個時期菜市場蠻常見的」、「聽我媽說這東西以前超級貴，是高級食材」、「上次加牛奶跟布丁打果汁，很好喝喔。」

但也有網友表示，「身為澎湖人覺得超難吃，但朋友說加胡麻醬很好吃」、「好幾年前吃過，他有個特別的味道，我覺得不難吃也沒特別好吃。一股特別的草味，口感上普普通通，但長像挺特別的，吃完不會想回購」、「吃過一次覺得不好吃，不會想再嘗試，有一股明顯的草味，要鹹不鹹的，必須沾醬才好吃。」

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