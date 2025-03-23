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妹子買50嵐！原價65「結帳31元」真相曝　網心動：划到想應徵

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝）

▲50嵐是許多人心目中的國民手搖品牌。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛喝手搖飲，其中老字號品牌「50嵐」國民手搖地位難動搖。一名女網友昨（22）日買了一杯大杯紅茶拿鐵，結帳時發現居然只要31塊，讓她感到很意外，「最近有什麼活動嗎？大杯紅茶拿鐵竟然只要31塊，還是我穿越了？」貼文引發討論。

原PO在Dcard發文求問「五十嵐最近有什麼活動嗎」，「社恐人不敢問店員…請問有人知道五十嵐最近有什麼活動嗎？」會這樣問的原因，則是因為她點了一杯大杯紅茶拿鐵，原價（中部）一杯是65塊，但她結帳竟然只要31塊，「還是我穿越了？」

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貼文引發討論，「店員是男生嗎？覺得搞不好他對妳有意思」、「這就是我今天看到50嵐大排長龍的原因？」「是不是只有妳那家店有的活動…？」「中部50嵐目前沒有活動，有可能不小心key到折扣？或是此店家有活動？個人猜測是不小心按到。」

事後，原PO在文中補充，確實是員工按錯了，「原來是店員不小心按到員工價！」就有人看到是員工價後驚呼，「員工價這樣幾折啊？划到想去應徵50嵐。」話題釣出店員解答，「我在北部直營店，做滿80小時有400飲料券」。還有在職員工透露，電腦沒有所謂的「員工價」按鈕，猜測店員是新人，按到34$和別的折扣鍵。

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