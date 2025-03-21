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大學選1科系「超多人後悔」！過來人點頭嘆：台灣環境不適合

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在輝達GTC大會「量子日」上宣布，輝達將在波士頓開設一個量子研究實驗室。另外，他曾公開喊話，若能重新選擇專業，他會選擇「生命科學」，因為那是最複雜且影響力深遠的領域之一。不過，就有過來人直嘆，台灣環境不適合。

黃仁勳去年出席世界政府峰會時，曾談及若能重新選擇專業，他會選擇「生命科學」，認為那是最複雜且影響力深遠的領域之一，甚至說學電腦的時代已過去，生命科學才是未來。

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不過，就有大學生曾在Dcard好奇發問，生物系、生物科技、生命科學哪個比較好？感覺大家很不看好生科，「到底是生科爛，還是三類組除了醫牙藥其他都不好依我看生科學的東西不就是生化嗎？比生物系再多一點化學而已。」

其中，就有人直嘆，「不是生科爛，是台灣的環境爛」，因為在強調跨國分工的條件下，台灣在國際扮演的角色就是電機相關產業，其他二類產業都在做製程、設備幫電機服務，「世界十大藥廠一個都沒有進駐台灣，缺乏產業群聚和外資投入，三類在台灣怎麼發展得起來？」

還有網友表示，「台灣就是沒那環境 生技產業就是慘兮兮」、「生科沒有不好，但在台灣真的很難有一份合理的薪水」、「三類執照系還是比家裡沒礦送小孩出國的生科好很多，你去看台大生科廠商的攤位有幾個」、「我當初高中時大家都告誡我，生科是家裡有礦的人才讀得起，我還不信，然後現在讀了大學後我信了。」

另外，「104校系明燈圖鑑」去年曾調查，分析「人生重來，你有多想讀這個科系？」其中，護理系、國貿系、生物科技系、會計系、企管系被列在「後悔區」，後悔讀生物科技系的比例還高達56.8％。至於滿意度較高的則有物理系、醫學系、心理系、電機系等等。

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