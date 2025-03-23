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Google出包　超多人哀號「時間軸」不見了！搶救方法曝：復活

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些人會用Google時間軸記錄去過的地方，但最近Google出包！有用戶表示，明明什麼事都沒做，快十年的時間軸記錄卻都不見了，難過求助「我的回憶啊！」也有PTT網友發現這件事，只能看到3月8號過後的時間軸，不過後來有收到Email提示，「如果以前有啟用備份可以復原，後來照著操作後真的回來了！」

有網友3月初在Dcard發文「Google maps時間軸記錄全部消失」，說他什麼事情都沒做，快十年的時間軸記錄突然都不見了，明明前一天晚上看的時候還好好的，「定位那些設定從來沒關過，自動刪除也沒開過，權限全部都給了，還是不見了。」他忍不住求助，「備份功能要怎麼還原啊？請問這有解嗎？我的回憶啊！」

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就有人也哀號，「我也快哭了，正要回憶哪天有去吃的哪家店要分享，結果東西都不見了…」、「看來不是只有我不見，用這個功能十年，真的有很多回憶」、「我的前天也是全不見，估計同一天，備份跟還原都用過，搞得我想罵人了」、「+1！回憶啊！」

不過，就在昨（22）天，有網友在PTT的MobileComm板上發起討論「Google 地圖 時間軸修復」，他的時間軸也突然消失，只能看到3月8日過後的內容，之前好幾年的都消失了。看了國外論壇發現不是個案，蠻多人都有受到影響。

原本他想說沒希望了，可能資料都被刪除了，但突然收到Google的信，提醒有這個bug，「如果以前有啟用備份可以復原」。後來他照著操作做，原先的時間軸就真的回來了，「如果有遇到的版友可以試試看，畢竟有些人可能有十幾年的回憶。」

看到貼文後，許多苦主紛紛嘗試，意外發現救回資料，「有用！」「 終於復活了，出問題的3/6號那天沒紀錄，之前的都調回來了。出問題的時候按匯入都沒有資料，還以為被洗掉了」、「推個，之前旅遊紀錄不見，整個崩潰」、「讚讚，本來已經放棄這個功能了。」

但也有人仍哀號，「沒用 一樣3/8前啥都沒有」、「沒有全部，最重要的出差日卻是無紀錄」、「目前看也是沒有，殘念」、「隨便了，網頁版收掉後我當這服務已經死透了」、「沒收到信件，剛按照上面方法試過，也是沒用。」

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