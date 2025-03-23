盼小草當派報員「發放真相DM」　黃國昌怒吼：民進黨還錢！

▲民眾黨「人民要當家」全民問政宣講，黃國昌與陳佩琪向現場民眾發放「血汗薪資袋」，裡面則有「真相DM」要民眾帶回家宣傳。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

為反制民進黨「人民是頭家」宣講，民眾黨啟動「人民要當家」宣講，首站於今（23日）下午2時在新北板橋車站北二門出口登場，由黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲妻子陳佩琪等人，一同到台下發放「真相DM」，盼支持者當「民主派報員」。黃國昌在台上喊話「台灣人民的錢，不是民進黨的錢，民進黨還錢！」，陳佩琪也於台下獲得諸多小草加油打氣，進而落淚。

民眾黨23日下午2時在新北板橋車站前啟動「人民要當家」宣講，根據活動規劃，主持人為新北市黨部主委陳世軒、民眾黨組織部副主任周曉芸，接著由立委張啓楷、陳昭姿、民眾黨團主任陳智菡、資深媒體人楊文嘉陸續上台，隨後進行「民主派報員」活動要支持者投入「真相DM」，再由政策會執行長賴香伶，以及台北商業大學財稅系教授黃耀輝、台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝依序上台，最終由黨主席黃國昌做總結。

不過，陳佩琪於下午2時30分左右到場並上台致詞，表示謝謝大家的加油，今天來到這邊，是要幫民眾黨加油鼓勵，也感謝很多民眾黨公職在這段時間對柯文哲的幫忙，未來會再報告柯文哲身體狀況。陳佩琪也透露，自己在去年9月、10月入黨成為終身黨員，希望大家將民眾黨聲音散播出去。

而活動到「民主派報員」階段時，黃國昌邀請陳佩琪與其他黨公職一同上台。黃國昌表示，「我要問民進黨政府，你們真的有把人民當頭家嗎？如果人民是頭家，那頭家的錢跑去哪裡了？要不要討回來？要不要追究責任？（總統）賴清德要不要出來說明，（行政院長）卓榮泰要不要出來把話講清楚？」

黃國昌提到，與其一天到晚花納稅人的錢下鄉造謠，民眾黨立院黨團之前就非常負責任告訴全體國民，台灣人民的錢到哪裡去了，「什麼時候看過一個政府，嘴巴說『人民是頭家』，實際上把人民當盤子？」而黃國昌也拿出準備好的民主派報員薪資袋，強調上面每一分錢，都是被民進黨污走的錢，「這都是台灣人民的錢，不是民進黨的錢，民進黨還錢！」

黃國昌強調，民進黨的人每天晚上跟財團吃香喝辣，結果開記者會時跟記者哭窮，說連衛生紙都沒有，「我想要問，你連衛生紙都沒有，你晚上去吃魚翅、抱辣妹，你把人民當盤子嗎？」今天在這聚會，不僅是要跟大家報告真相、發出人民怒吼，也希望大家從今天起當「民主派報員」，拿DM告訴其他人「民進黨政府到底污多少錢、浪費多少錢，一起把真相傳播出去，讓台灣人民站出來發聲怒吼，要卓榮泰、賴清德把話講清楚，錢什麼時候還來，好不好！」

陳佩琪到台下發放含有「真相DM」的薪資袋時，諸多支持者喊話「陳佩琪加油」、「你要好好照顧自己」，並握手、相擁互相加油打氣；而陳佩琪也一度落淚，回應「我會加油的」、「謝謝你們」。