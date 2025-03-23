快訊／柯文哲血尿！陳佩琪：盡可能用任何管道　先幫他找出病因

▲民眾黨「323人民要當家」全民問政宣講，陳佩琪上台致詞。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／新北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城、政治獻金弊案遭羈押禁見，台北地方法院日前開庭，柯律師團透露柯文哲有血尿情況，而柯妻陳佩琪昨（22日）發文表示擔憂，現在只能拜託律師了解有何管道先行處理。陳佩琪今（23日）出席民眾黨新北宣講，表示知道大家很關注柯文哲身體狀況，自己也會盡可能用任何管道，先幫柯文哲找出病因。

民眾黨23日下午2時在新北板橋車站前啟動「人民要當家」宣講，根據活動規劃，主持人為新北市黨部主委陳世軒、民眾黨組織部副主任周曉芸，接著由立委張啓楷、陳昭姿、民眾黨團主任陳智菡、資深媒體人楊文嘉陸續上台，隨後進行「民主派報員」活動要支持者投入「真相DM」，再由政策會執行長賴香伶，以及台北商業大學財稅系教授黃耀輝、台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝依序上台，最終由黨主席黃國昌做總結。

不過，陳佩琪於下午2時30分左右到場並上台致詞，表示謝謝大家的加油，今天來到這邊，是要幫民眾黨加油鼓勵，也感謝很多民眾黨公職在這段時間對柯文哲的幫忙，「我知道大家對他（柯文哲）身體也很關注，我也會盡可能用任何管道，先幫助他能夠找到一些病因，並也會再向各位報告」。

陳佩琪指出，感謝大家在這段時間沒離開民眾黨，甚至更多人入黨，自己也於去年9月、10月入黨成為終身黨員，希望大家將民眾黨聲音散播出去，也希望更多人加入民眾黨，大家一起共同為台灣奮鬥努力。

陳佩琪22日於臉書發文表示，曾在影片或新聞中看到，總統賴清德的夫人會節制賴吃甜食，做無糖餅乾給賴隨身攜帶， 夫妻之間會互相約束、 彼此關心身體本是人之常情，「那天在庭上聽聞律師說先生（柯文哲）有血尿，還會晚上痛醒， 讓我擔憂不已！」

陳佩琪也在留言處補充道，過去會安排柯文哲去台大體檢，報告最終會寄到家裡，因為柯太忙了，他會幫檢查數據，要是報告中有紅字的，會安排柯文哲隔段時間再去追蹤，「但血尿和晚上會痛醒是我過去不知道的事，是很擔心，但不能見他，只能拜託律師了解有何管道可以先行處理，在此先謝謝大家的關心」。