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挖掘機墜落80公尺邊坡花蓮男頭撕裂傷　直升機吊掛送醫

▲▼男子頭部撕裂傷、腰部疼痛無法行走、意識昏迷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲男子頭部撕裂傷，腰部疼痛無法行走、意識昏迷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉大同大禮道路施工人員一名駕駛挖掘機墜落約80公尺邊坡，目前患者由現場工作人員脫困至步道旁送往張家莊待救，頭部撕裂傷、腰部疼痛無法行走、意識昏迷，恐有生命危險需要救援，花蓮消防局接獲報案後出動地面部隊及申請空勤總隊的航空器同時協助救援。

▲▼男子頭部撕裂傷、腰部疼痛無法行走、意識昏迷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
花蓮縣消防局於22日上午10時15分接獲通報後，派遣轄區大隊預做救援準備，同時考量傷勢研判，恐有生命危險，故立即報告消防署申請航空器支援吊掛。22日上午11時33分許空勤總隊直昇機起飛，前往事故座標現場且順利發現該名患者位置，成功將患者吊掛救出，航空器定向後送至德興運動場，同時由救護車緊急送往花蓮慈濟醫院治療。

▲▼男子頭部撕裂傷、腰部疼痛無法行走、意識昏迷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲空勤總隊派出直升機進行吊掛救援送醫。

花蓮縣消防局呼籲民眾報案時應冷靜地依119線上人員的指示行動，確實定位自己的位置，並配合提供相關資訊，將有效節省搜救人員之搜尋時間。

▲▼男子頭部撕裂傷、腰部疼痛無法行走、意識昏迷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

另外提醒民眾，平時可下載消防防災e點通練習手機119報案APP定位的相關操作，若有行經山區的必要，可定時查看自己的定位點，有效降低迷途的機率，並於報案時告知定位座標等資訊，減少搜救人員搜索的時間，可大幅增加自身獲救的機會。

花蓮消防局表示，本案在該登山路段係可通聯的區域，幸該施工人員臨危不亂經與該局指揮科取得通聯後，且依照該局指揮科規劃縝密的緊急避難指引及提供吊掛區域座標，順利完成此次的救援任務。
 

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