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金髮Yuki自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到：破功了啦

記者鄺郁庭／綜合報導

台中市1名自稱Yuki的市民日前穿著救護制服參與搶救男童，男童後來不治，引發外界和家屬質疑是否和Yuki有關。金髮Yuki在受訪時，自稱是日本人、不會講中文，但就有網友找到他的YouTube帳號，質疑中文明明說得很順；還有人發現他用手機打字時，是用注音符號鍵盤。稍早又有眼尖網友指出，金髮Yuki在受訪時，對著鏡頭比六的手勢不太對，「日本人六是這樣比的嗎？」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲金髮Yuki被抓包比六的手勢不是日本人。（圖／民眾提供）

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被指控亂施作CPR，導致錯失黃金救援時間，金髮Yuki今日現身受訪，自稱是日本人、不會說中文，所以透過手機打字來和現場媒體溝通。不過有記者注意到，金髮Yuki打字時，是用注音符號鍵盤。

另外，受訪影片曝光後，又有網友發現，在一開始訪問的時候，記者問到「你來台灣幾年了？」金髮Yuki對著鏡頭比出6的手勢，在被問年紀時也比出6。但就有網友發現，「……這是我看過裝日本人裝得最失敗的，比6竟然是台式比法」、「比那個六就破功了啦！日本人六是這樣比的嗎？」

日本的6。（圖／記者周亭瑋攝）

▲日本6的手勢。（圖／記者周亭瑋攝）

對於不會說中文的說法，還有網友挖出金髮Yuki的YouTube頻道，質疑「中文挺溜的」、「不是不會說中文嗎」、「超好笑，啊不是不會說中文？」該頻道簡介部分寫道，她是剛接觸遊戲界的女孩，「因為喉嚨及聲帶受傷關係無法說話，但還是可以以文字溝通，如果有不懂的地方還請各位多多教導」。

對於網友質疑，《ETtoday新聞雲》記者稍早詢問金髮Yuki，她說該影片「裡面說話的都是語音群通話的成員，他們在玩遊戲當然會聊天」。也就是該頻道確實為她所有，但影片中的聲音並不是她的。

回顧此事，鄭父一打二帶兒女洗澡，1歲女兒先洗完後，他讓3歲小哥哥獨自留在裡頭，自己則餵女兒吃飯，不料12分鐘後，發覺浴室內沒動靜。他進入查看後，兒子已經沒有呼吸，於是趕緊通報119。

鄭父公布監視器畫面說，自己在當天18點50分報案，59分30秒救護人員到場，先有2個專業的消防員進來，「第3個就是金髮假義消」，隨後金髮假義消就開始在壓男童肚子。他起初並沒有懷疑，是後來接到電話，有人問他是否有「金髮」特徵的人幫忙搶救，他才頭皮發麻。

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