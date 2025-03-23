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常吃「1食品」要小心！塑膠微粒恐塞滿腦部　權威醫：我都不敢吃

張家銘建議不要碰微波食品，微波溫度越高，塑膠微粒越多。（示意圖，photoAC）

▲張家銘醫師建議不要碰微波食品，微波溫度越高，塑膠微粒越多。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

衛福部調查顯示，近9成台灣人習慣外食，其中過半數選擇便利商店解決三餐。雖超商微波食品容器符合安全標準，基因權威張家銘醫師仍警告，長期食用恐攝入塑膠微粒，累積於腦部，增加失智風險。他強調：「我自己是都不敢吃啦！」

現代人生活節奏緊湊，工作壓力大，三餐往往為了講求「效率」和方便，選擇速食店或超商解決。然而，這種看似便捷的飲食方式，卻可能對健康造成潛在的威脅。就連專業醫師也坦言，他們「絕不會碰」微波加熱食品，以及用紙杯、紙碗或塑膠袋盛裝的熱飲和熱湯。超商微波食品容器多為5號PP聚丙烯，雖耐高溫100℃～140℃且合格，但微波仍會釋出塑膠微粒。

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張家銘解釋：「所謂的塑膠微粒，就是塑膠分解後形成的極小塑膠片段，它們透過食物鏈進入人體，若微波的溫度越高，塑膠微粒就越多。」較大的塑膠微粒可以經由排泄物排出體外，但較小的微粒則可能殘留在體內，甚至被肺部和腸道吸收。特別是小於10μm的微粒，更容易進入淋巴、血液和循環系統，最終累積在大腦中，增加失智的風險。張家銘醫師進一步指出，其他心臟疾病或中風也可能與人腦中的塑膠微粒存在關聯性。

張家銘表示身為醫療人員，深知外食族偶爾需要快速解決一餐，但就他個人而言，絕對避免使用塑膠加熱即食品、紙杯盛裝熱食，以及塑膠袋盛裝熱湯等，這些看似方便的飲食習慣，對健康潛藏極大風險，無異於將塑膠吃下肚。

張家銘指出，雖然短期內食用這些食品可能不會立即引發明顯病症，但日積月累下，塑膠微粒會在體內逐漸堆積，如同垃圾般阻塞細胞，干擾其正常運作。長期下來，可能導致細胞功能衰退，進而影響內分泌系統、消化系統，甚至削弱肝腎的解毒機能。

張家銘表示，生活中隨處可見塑膠，尤其在飲食方面，他建議飲食方面應盡可能以玻璃、陶瓷等材質取代塑膠容器，並避免使用一次性塑膠餐具，如此一來，不僅能降低塑膠微粒對健康的威脅，也能實踐綠色生活。


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