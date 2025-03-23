　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨宣講首登場　黃國昌喊話：站出來告訴綠「人民要當家」

▲▼民眾黨於3月23日在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲民眾黨於3月23日在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

為反制民進黨從15日舉辦的「人民是頭家」宣講，民眾黨啟動「人民要當家」宣講，首站於今（23日）下午2時在新北板橋車站北二門出口登場，並將發放「真相DM」盼支持者當「民主派報員」。民眾黨主席黃國昌23日上午到場，喊話「人民頭家一起站出來，告訴民進黨，人民要當家！」

民眾黨啟動「人民要當家」宣講，首站為23日下午2時在新北市板橋站前路新府路口；根據民眾黨活動規劃，主持人由新北市黨部主委陳世軒、民眾黨組織部副主任周曉芸擔任，由2名立委張啓楷、陳昭姿打頭陣，說明立院表現，接下來再由民眾黨團主任陳智菡、資深媒體人楊文嘉說明超思雞蛋弊案、新竹棒球場弊案等，並進行「民主派報員」活動，要支持者投入「真相DM」。

隨後由民眾黨前立委、政策會執行長賴香伶，以及台北商業大學財稅系教授黃耀輝、台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝依序上台，最終由黨主席黃國昌做總結，以及預告下一場活動地點。

黃國昌23日上午於臉書發文表示，「進場！人民要當家！人民已經受夠了用謠言遮蓋施政空白的賴清德。人民更受夠了用謊言掩飾貪腐浪費的民進黨。今天下午2點，板橋站前路新府路口（板橋車站北二門出口），人民頭家一起站出來，告訴民進黨，人民要當家！」

▲▼民眾黨將於3月23日在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玉山2年輕男女找到了　已無生命跡象
快訊／台中工安意外！　5人受困4人昏迷
差點回不來！35歲女只買「單程機票」赴泰遭攔
國1楊梅段火燒車！烈焰濃煙竄天畫面曝
快訊／南韓宣布多地緊急狀態　已4消防員殉職
美YTR來台禁入境！被民眾檢舉　未申請工作許可卻上政論節目
快訊／重機男環島　出發才第1天慘死
驚見登山女「臉朝下」　倒地死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱罷免綠委連署直攻8席過關　凌濤：國民黨氣勢逐步回升

黃揚明示警藍營「傅崐萁外溢效應」　直呼不可小看

4月民生電價漲11％　藍委轟賴清德：掏民眾錢為大罷免籌經費？

樂樂法利被禁入境！北市曝民眾檢舉　未申請工作許可卻上政論節目

民眾黨宣講首登場　黃國昌喊話：站出來告訴綠「人民要當家」

陳淑姿花蓮宣講「我單身父母不在！全心工作」　鄉親遞加油紙條

志願役、戰鬥部隊加薪不夠　柯志恩談國軍「這2單位」薪水也要漲

準備好了嗎？　從「骯髒15國」名單看我國經貿挑戰訊號　

因應非常事變！ 　「替代役召集放寬」不限退役8年內役男

新北反罷宣講　朱立倫道歉了：賴清德當選，台灣沒好日子過

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【被aespa支配的恐懼】小狗一聽關鍵字就驚慌逃跑XD

稱罷免綠委連署直攻8席過關　凌濤：國民黨氣勢逐步回升

黃揚明示警藍營「傅崐萁外溢效應」　直呼不可小看

4月民生電價漲11％　藍委轟賴清德：掏民眾錢為大罷免籌經費？

樂樂法利被禁入境！北市曝民眾檢舉　未申請工作許可卻上政論節目

民眾黨宣講首登場　黃國昌喊話：站出來告訴綠「人民要當家」

陳淑姿花蓮宣講「我單身父母不在！全心工作」　鄉親遞加油紙條

志願役、戰鬥部隊加薪不夠　柯志恩談國軍「這2單位」薪水也要漲

準備好了嗎？　從「骯髒15國」名單看我國經貿挑戰訊號　

因應非常事變！ 　「替代役召集放寬」不限退役8年內役男

新北反罷宣講　朱立倫道歉了：賴清德當選，台灣沒好日子過

賴清德對中強硬表態　外媒：意在爭取川普支持

稱罷免綠委連署直攻8席過關　凌濤：國民黨氣勢逐步回升

日夜溫差大！花蓮吳郭魚養殖受災嚴重　受理現金救助至4／2止

房地合一踩到雷！「非自住」被揪出　150萬修繕抵稅慘遭剔除

快訊／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

快訊／台中氟碳烤漆廠清淤工程意外！5人受困其中4人昏迷

貝佐斯要結婚了！傳發結婚邀請函6月迎娶「最強小三」

南消東門消防分隊　攜手網紅「疑雲重重~Elisa」清明創意宣導

黃揚明示警藍營「傅崐萁外溢效應」　直呼不可小看

認識愛乾淨的螢火蟲！池南螢光盛宴4月起跑　逐光閃亮登場

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

政治熱門新聞

破4千人湧綠營花蓮宣講　中職傳奇球星拉弓：一定要三振傅崐萁！

因應非常事變！ 　「替代役召集放寬」不限退役8年內役男

蔡學良母陳情被警架離　賴清德得知後立刻下令「安排見面」

新北反罷宣講　朱立倫道歉了：賴清德當選，台灣沒好日子過

轟國民黨「無腦章魚搞公投」　沈富雄：傅崐萁與陳玉珍最該被罷免

樂樂法利被禁止入境　北市曝原因

準備好了嗎？　從「骯髒15國」名單看我國經貿挑戰訊號

力挺新北6國民黨立委！　侯友宜點名葉元之：不要誤會他要疼惜他

國民黨新北「反罷」說明會登場！　謝龍介怒吼：全面反攻

傳2026合作魏家拉下「花蓮王」　林右昌：花蓮需要大家一起團結

藍白酸卓揆「覆議院長」　卓榮泰曝原因：信不信我繼續提？

評柯文哲開庭已經豁出去！　游盈隆：北檢表現讓司法界也看不下去

47架共機、7艘共艦出海「四面環台」　41架次逾越海峽中線

陳淑姿花蓮宣講「我單身父母不在！全心工作」　鄉親遞加油紙條

更多熱門

相關新聞

藍白酸卓揆「覆議院長」　卓榮泰曝原因：信不信我繼續提？

藍白酸卓揆「覆議院長」　卓榮泰曝原因：信不信我繼續提？

民進黨今（22日）舉辦「人民是頭家」政策宣講會花蓮場，據統計，現場已經超過4千民眾湧入，場外有罷團擺攤串聯。行政院長卓榮泰致詞時直言，他常常被揶揄是提最多覆議的院長，沒有錯，已經提5個了，「你相不相信我還會繼續提？只要藍白繼續違法亂政、破壞憲法、侵害人民權益、不顧地方發展，再提法案我就再提覆議」。

質疑柯建銘性別歧視　陳智菡：若出於柯文哲之口會被怎樣出征？

質疑柯建銘性別歧視　陳智菡：若出於柯文哲之口會被怎樣出征？

陳佩琪反思「悍妻」形象　聞「柯文哲有血尿」超擔心

陳佩琪反思「悍妻」形象　聞「柯文哲有血尿」超擔心

黃國昌劍指新北　誓言2028讓賴清德下台

黃國昌劍指新北　誓言2028讓賴清德下台

白營稱競選小物是商業收入　監察院打臉：柯文哲7年前就知是政治獻金

白營稱競選小物是商業收入　監察院打臉：柯文哲7年前就知是政治獻金

關鍵字：

民眾黨黃國昌人民要當家

讀者迴響

熱門新聞

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

快訊／Andy突PO全黑底圖！

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

2年輕男女墜谷380公尺　玉管處遺憾發文

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面