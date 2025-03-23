民眾黨宣講首登場　黃國昌喊話：站出來告訴綠「人民要當家」

▲民眾黨於3月23日在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

為反制民進黨從15日舉辦的「人民是頭家」宣講，民眾黨啟動「人民要當家」宣講，首站於今（23日）下午2時在新北板橋車站北二門出口登場，並將發放「真相DM」盼支持者當「民主派報員」。民眾黨主席黃國昌23日上午到場，喊話「人民頭家一起站出來，告訴民進黨，人民要當家！」

民眾黨啟動「人民要當家」宣講，首站為23日下午2時在新北市板橋站前路新府路口；根據民眾黨活動規劃，主持人由新北市黨部主委陳世軒、民眾黨組織部副主任周曉芸擔任，由2名立委張啓楷、陳昭姿打頭陣，說明立院表現，接下來再由民眾黨團主任陳智菡、資深媒體人楊文嘉說明超思雞蛋弊案、新竹棒球場弊案等，並進行「民主派報員」活動，要支持者投入「真相DM」。

隨後由民眾黨前立委、政策會執行長賴香伶，以及台北商業大學財稅系教授黃耀輝、台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝依序上台，最終由黨主席黃國昌做總結，以及預告下一場活動地點。

黃國昌23日上午於臉書發文表示，「進場！人民要當家！人民已經受夠了用謠言遮蓋施政空白的賴清德。人民更受夠了用謊言掩飾貪腐浪費的民進黨。今天下午2點，板橋站前路新府路口（板橋車站北二門出口），人民頭家一起站出來，告訴民進黨，人民要當家！」