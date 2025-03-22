蔡學良母闖管制區陳情被警架離　賴清德得知立刻下令「安排見面」

▲陳情女子遭員警請離。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德22日赴台東天后宮參訪，在準備離開前，一名女子尤瑞敏情緒激動企圖闖進維安管制區，遭到台東分局員警包圍制止。據了解，賴清德在得知後，立即要求在下一個行程處國本農場，安排陳情接見，他也當面聽取尤瑞敏的陳情內容，台東縣議員林參天也有陪同。

賴清德在下午2時左右，準備搭乘座車離開台東天后宮時，空軍中士蔡學良的母親尤瑞敏情緒激動，企圖闖進維安管制區，並高喊希望總統慈悲，救救全台灣當兵孩子的生命安危。現場執勤的員警則立即上前制止；此時，該女不慎摔倒，執勤員警雖然沒有進行壓制動作，而是將她攙扶起身，但阻止她再進入管制區域內。

據了解，在事件發生後，維安人員隨即向總統報告，賴清德得知後立即要求，在下一個行程之處國本農場安排陳情接見，他當面聽取尤瑞敏女士的陳情，而台東縣議員林參天也陪同。對此，地方人士證實有此陳情會面，但不願就面談內容多有透露。

有關空軍中士蔡學良，是2008年5月9日，隨部隊至靶場進行T65步槍實彈射擊訓練，中槍當場身亡，法醫隔天相驗，認定蔡學良是自裁身亡，18小時迅速開立死亡證明結案，但家屬認為疑點甚多，多年來四處陳情。