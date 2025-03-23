川普過去24小時都忙什麼？　10件事一次看

▲川普頻出招，誓言推動多項政策變革。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普上任至今，每天動作頻頻，從對各國關稅政策、科技戰到能源決策，不斷牽動著全球市場。川普（Donald Trump）在過去一天再次展示他在各方面的積極改革。

阿聯承諾1.4兆美元投資



白宮於21日宣布，阿拉伯聯合大公國（阿聯）計劃在未來十年間向美國投資1.4兆美元。此筆巨額資金將主要用於發展人工智慧（AI）基礎設施、半導體、能源以及美國製造業等多個領域，特別是AI基礎設施與能源項目將成為投資的重點。

商談分割烏克蘭土地



川普透露，他正商討一項分割烏克蘭土地的契約，作為戰爭結束的最終協議的條件之一。他強調，烏克蘭需要在領土上做出讓步，以達成和平。

考慮加入「大英國協」



川普日前在自家社群平台Truth Social發文，對美國可能加入「大英國協」的傳聞表達正面回應，「我愛查爾斯國王，這聽起來不錯！」

願意自掏腰包補助2名美國太空人



2名美國太空人因太空船故障在國際太空站多停留了278天，身體機能嚴重受損，但NASA只會給他們每天5美元（約新台幣165元）的補貼。川普表示，若NASA無法提供適當補償，他願意自掏腰包支付相關補貼。

希望恢復美俄關係



美國特使威科夫（Steve Witkoff）向俄羅斯總統普丁轉達了川普希望恢復兩國關係的意願。普丁也回應相同的態度。

撤銷53萬移民合法身分



川普政府宣布撤銷53萬名古巴人、海地人、尼加拉瓜人和委內瑞拉人的臨時合法身分，這項措施將於4月24日生效，強力執行移民執法政策。

▲希拉蕊的安全許可被撤銷。（圖／路透）



撤銷賀錦麗與希拉蕊等多人安全許可



美國總統川普今日撤銷前副總統賀錦麗、前國務卿希拉蕊．柯林頓及布林肯等人的安全許可，稱其接觸機密資訊已不符國家利益。川普此前亦取消前總統拜登的安全許可，顯示其持續對民主黨政敵採取行動。

再度提及吞併加拿大



川普在採訪中表示，他認真考慮讓加拿大成為美國的第51個州。他認為，美加邊界是人為地用尺劃分的，建議重新調整這些邊界。

司法體系備忘錄



川普簽署備忘錄，指示司法部長對那些對美國提起「無理、荒謬和煩擾性訴訟」的律師和律所制裁。此外，他還公開支持Brad Schimel擔任威斯康辛州最高法院大法官，這一舉動引起了各界的廣泛關注。

宣布美將生產新一代戰機F-47



川普宣布美國空軍將授予波音合約打造下一代戰機F-47，這款第6代戰鬥機將配備最先進的匿蹤技術，確保美國在空中維持主導地位。川普表示，F-47將是「最先進、最強大、最具殺傷力的飛機」。