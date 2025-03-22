撒尿在飲水機！GG插女同事水瓶「害13人染性病」　清潔工被判6年

▲感染性病的迪亞茲被抓包朝診所飲水機和女同事的水瓶撒尿，導致13人染病，而被判監禁6年。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國男子迪亞茲（Lucio Catarino Diaz）在診所擔任清潔工時，多次將尿撒入診所的飲水機內，導致多名員工感染性病。據悉，這名男子的尿液因攜帶第一型單純皰疹病毒（HSV-1 ），被視為對他人健康構成嚴重威脅。受害者對其提起多項民事訴訟後，法院裁定男子使用「致命武器」攻擊他人，將其判處6年徒刑。

據《獨立報》報導，這起案件發生於2022年8月。當時，來自德州的迪亞茲在休士頓一間醫療診所擔任清潔工。期間，一名女同事發現診所飲水機裝的水經常會散發異味，於是選擇自備瓶裝水。然而，幾天後，她注意到自己從家中帶來的瓶裝水也散發出異常氣味，於是決定在電腦上安裝小型攝影機，以查明真相。

不料，女同事查看攝影機畫面時，赫然發現在夜間負責清潔的迪亞茲走到辦公桌前，拉開褲子的拉鍊，將生殖器插入水瓶的水中撒尿。迪亞茲甚至還用生殖器摩擦瓶口後，將瓶蓋蓋好，再把水瓶歸位離開。女同事表示，迪亞茲的動作相當熟練，明顯不是第一次做出類似行為，氣得她立即報警。

警方隨即對迪亞茲展開調查，而這名男子也承認，自己多次在飲水機和水瓶中排尿，並表示「知道受害者第二天會喝下去」。警方隨後對他進行性病篩檢，結果顯示他攜帶第一型單純皰疹病毒與衣原體，導致這名女員工與診所其他12名員工感染相同病毒。事後，這群女員工集體向迪亞茲提出控訴。

檢方在起訴書中指出，由於第一型單純皰疹病毒可能導致免疫系統受損，甚至引發嚴重併發症，因此迪亞茲的尿液被視為「致命武器」，其行為也構成嚴重攻擊罪。今年3月18日，迪亞茲被判處6年有期徒刑，然而根據法院文件，他不需登記為性犯罪者。迪亞茲的律師表示，他對自身行為感到懊悔，並選擇接受認罪協議。