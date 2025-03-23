國際森林日！雲林海口364棵原生樹落地生根守護生態

▲植樹活動除了植樹及樹苗贈送外，同時安排DIY盆栽、林業社區表揚、林業與環保宣導及精彩舞台表演，吸引民眾共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府、農業部林業及自然保育署南投分署、口湖鄉公所21日於口湖鄉海口故事園區，辦理「織一片國土生態綠網-口湖露營，植樹成林」植樹活動。雲林縣長張麗善與現場大小朋友一起種下364棵耐風抗旱、適合海岸環境台灣原生樹種，期許織就一片生態綠網，成就雲林海岸線觀光亮點。

「國際森林日」主辦單位準備毛柿、蘭嶼羅漢松、草海桐、銀葉樹、土沉香、台灣海棗、苦檻藍等11類台灣原生樹種做為植樹樹種，期許複層景觀栽植營造友善生態環境。活動現場同時提供七里香、金毛杜鵑、台灣肖楠、五彩千年木、福木及羅漢松等樹種，贈送參與活動民眾，推廣居家綠化。

▲雲林縣政府、農業部林業及自然保育署南投分署、口湖鄉公所於口湖鄉海口故事園區，辦理植樹活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，在海口故事園區種下希望之樹，希望未來成就生態豐富、綠樹繁盛之林，為淨零減碳，環境保育，善盡身為地球公民之責。同時也為海口故事館露營區打造更優質綠美化景觀，結合椬梧滯洪池等台61線觀光軸帶，帶來更美好發展願景。



張麗善指出，透過全縣植樹工作，增加林木發揮碳吸存功能，善盡改善全球暖化效應之責任，還有定砂防風保護農作物效果，希望民眾能多種樹。林業及自然保育署南投分署長李政賢表示，未來分署會持續與縣府、公所、社區合作，讓生態環境保育理念不僅深植人心，並在生活中實踐。

▲在海口故事園區種下希望之樹，希望未來成就生態豐富、綠樹繁盛之林，為淨零減碳，環境保育。（圖／記者游瓊華翻攝）