薑母鴨父子檔搞虛幣水房吸金31億！重症病患照樣騙　17人起訴

▲▼ 雲林地檢署去年偵破一起虛擬貨幣詐騙案， 昨(20)日依詐欺、洗錢等罪嫌起訴主嫌周姓、劉姓、游姓等17人 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

雲林地檢署偵辦一起虛擬貨幣詐騙案，發現詐騙集團以「實體幣店」為掩護，暗地經營詐騙資金水房，並與假物流公司合作，用車手幫助犯罪集團轉移資金。檢方經過一年多的追查，於昨(20)日偵查終結，將主嫌周姓、劉姓、游姓等17人依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

據悉，周家父子原經營薑母鴨店，於2023年3月間成立了一間虛擬貨幣店，透過劉姓男子仲介與跨境機房合作，並邀請游姓男子等人加入。該集團利用詐騙手法等話術引導被害人到店裡進行交易。過程中，被害人會將現金交給店員，店員會將錢轉換成虛擬貨幣泰達幣（USDT），接著迅速轉入指定的假投資平台，讓資金難以追回。

該集團還設立假物流公司，把車手偽裝成物流人員，負責收取現金並轉移至不同帳戶，最終匯往海外。利用真實的商業設施來掩蓋其犯罪行為，店內員工和店面看起來像是正當的投資場所，讓不太了解虛擬貨幣的被害人落入圈套。此外，成員還利用黑莓機等設備躲避警方監控，並遠端刪除犯罪證據。

檢警2024年7月起分頭從北中南逾32處所同步搜索，查扣現金986萬元、虛擬貨幣USDT(泰達幣)171萬3323顆(約新台幣5482萬元)，另凍結帳戶內現金910萬元及Audi TT RS 2023年款跑車等，並逮捕20餘人。該案涉及的金額非常巨大，損失金額超過31億元，受害人包括投資者、學生，甚至重症病患。

雲林地檢署昨(20)日依詐欺、洗錢等罪嫌起訴主嫌周姓、劉姓、游姓等17人，檢察官認為這起詐騙案對被害人與社會造成了極大的傷害，其程度不亞於大規模毒品犯罪。建請法院對主要嫌疑人求處至少20年的有期徒刑。