台西自造教育及科技中心啟用！雲林縣府補足海線科技學習缺口

▲台西自造教育及科技中心，揭牌活動由縣長張麗善、台西鄉長李文來、中區縣市科技教育推動輔導中心台中教育大學教授孔崇旭、縣府教育處長邱孝文及多位校長共同主持。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣府於台西國中建置「台西自造教育及科技中心」在3月21日揭牌啟用，完成全縣智慧科技教育發展藍圖。縣長張麗善表示，台西科技中心啟用，代表雲林智慧科技教育網絡補足最後一塊拼圖，縣府將持續升級師資及軟硬體設施，讓孩子在智慧科技教育與國際接軌，成為具備未來趨勢競爭力的優秀人才。

國教署協助雲林於斗六國中、東明國中、虎尾國中、崙背國中、建國國中共成立5所科技中心，惟量能無法均衡照顧台西、麥寮及四湖等海線師生需求。雲林縣政府自籌500多萬元經費，設置台西科技中心，將這塊科技教育缺角補足。讓智慧科技教育能夠在全縣普及，全面紮根發展。

▲台西科技中心除了與國教署5所科技中心整合協作，一起為雲林縣國中小科技教育努力外，也提供周圍國中小科技設備支援。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善指出，台西科技中心以「機電整合、數位自造、邏輯運算、綠色永續」等四項特色為發展主軸，積極結合在地特色、自然資源，持續研發本科技中心特色課程「綠能永續-SDGs在我心」，讓科技教育生活化、永續經營，而智慧科技、永續淨零是未來世界發展趨勢。



張麗善表示，人才培育是國家發展重點，縣府積極推動智慧科技教育，未來，全縣六個科技中心在各自核心發展主軸外，同時將彼此跨領域合作，培養孩子對於生活科技、資訊科技等新興科技學習興趣，培育未來人才。

台西科技中心總召林燦基表示，台西科技中心除了與國教署5所科技中心整合協作，一起為雲林縣國中小科技教育努力外，也提供周圍國中小科技設備支援；藉由體驗培養學生具備獨立思考、動手實作、創新創意及解決問題等能力，為雲林海線與海線偏鄉科技教育增添更多能量，提升學子科技素養。

林燦基強調，台西科技中心規劃生活科技與資訊科技專業教室，並建置多樣設備與工具，不論是生活科技、資訊科技還是新興科技，都有適當的教學軟硬體可供使用。台西科技中心也提供周圍國中小教學空間使用及科技設備支援，讓雲林縣學生有更多科技體驗的機會。

▲雲林縣府自費建置的台西自造教育及科技中心，3月21日於台西國中揭牌啟用，完成全縣智慧科技教育發展藍圖。（圖／記者游瓊華翻攝）