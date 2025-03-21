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2025 ICF國際智慧城市率團參訪　張麗善：運用智慧科技翻轉雲林

▲▼2025 ICF國際智慧城市參訪團訪雲林 。（圖／雲林縣政府提供）

▲2025 ICF國際智慧城市參訪團訪雲林。（圖／雲林縣政府提供）

記者崔至雲／雲林報導

國際智慧城市參訪團在創辦人兼主席John G. Jung率領下，今(20日)至雲林進行實地參訪，由縣長張麗善率縣府團隊熱烈歡迎與導覽說明，上午參訪本縣消防局、衛生局和臺大醫院聯合推動的「守護者聯盟-5G智慧救護通道」系統，接著更進一步前往雲科大及雲科工，了解學界及產業對於人工智慧及綠色永續的發展及成果。

智慧城市展本週於台北和高雄同步開展，ICF主席John G. Jung率西班牙拉斯羅薩斯市政團、馬拉加市政團、巴西巴拉那州阿薩伊市政團以及獲選為2024 ICF Top1庫里蒂巴市政團，和加拿大、美國、荷蘭、西班牙等產官學研國際參訪團等一行23人特安排蒞臨獲得全球智慧城市Top7榮譽的雲林縣，見證雲林近年在數位智慧、綠色永續的成果。

張麗善指出，雲林縣近年推動智慧城市，除連續4年榮獲國內智慧城市創新應用獎，並在去(2024)年首次參加國際智慧城市論壇ICF(Intelligent Community Forum)全球智慧城市評選，使雲林近年數位智慧、綠色永續的成果躍登全球，取得ICF全球智慧城市Top7的榮譽，雲林縣以一個農業大縣之姿能夠在智慧科技領域上獲得肯定，是雲林縣府團隊的殊榮，也是雲林縣民走向國際接軌世界的榮耀。

張麗善表示，今天更高興的是迎來由ICF創辦人兼主席John G. Jung率西班牙拉斯羅薩斯市政團、馬拉加市政團、巴西巴拉那州阿薩伊市政團以及庫里蒂巴市政團，和加拿大、美國、荷蘭、西班牙等產官學研國際參訪團一行23人到訪雲林，見證雲林近年在數位智慧、綠色永續的成果。也將和ICF產官學研訪團交流公共治理、經濟發展、社會創新、公民參與等智慧城市策略項目。

張麗善說，第一站參訪的是本縣消防局、衛生局和臺大醫院聯合推動「守護者聯盟 - 5G智慧救護通道」，運用科技串聯醫療專業、行政執行力，克服醫療與資源不足的地方困境，成功縮短急救時間，並顯著將急性重症病患的存活率從7%提高到23%，使雲林變成一個互榮共好的場域；其中道路、網路、醫療體系聯防通路，三路合一的5G救護綠色通道，做到在對的時間將患者送到對的醫院，過程中完成對的處置，搭配好的救援系統，採用科技當作救援網絡的線，成功建置具雲林特點的韌性城市網絡系統。

▲▼2025 ICF國際智慧城市參訪團訪雲林 。（圖／雲林縣政府提供）

ICF主席暨聯合創辦人John G. Jung表示，雲林縣能夠獲取ICF全球智慧城市Top7的榮譽，象徵著該城市在全球智慧城市建設領域的卓越成就，雲林是一個開放包容的城市，具有很大的潛力和成長動能，期待透過這次國際訪團城市實地交流進一步認識ICF TOP7雲林的成功經驗。

第二站參訪雲林科技大學移動機器人產學中心，教授夏郭賢介紹，雲科大於2020年設立智慧機器人菁英人才培育基地，培育研發跟隨、循線自走、遙控行進等功能移動式機器人之人才，進而製造出更多符合社會需求的機器人。同時該校推動半導體國際化人才培育，整合人工智慧技術於製造、營建及永續領域，攜手醫療機構及工業區打造企業AIT基地，並透過海外實習與跨國學術合作強化全球競爭力。

第三站參訪雲科工誌懋股份有限公司，副總經理張翊威介紹，誌懋為全臺灣最專業的木地板製造商，運用科技將礦物材料奈米化注入木材導管孔當中，吸收環境中能量轉換為遠紅外線能量，經共振效應而活化細胞，促進人體血液循環與健康；打造創新且深獲消費者肯定的健康「木地板」。

第四站斗六產業園區嘉年生化產品有限公司，研發長林一蘋介紹，嘉年生化運用生物科技研發，生產天然交聯劑(Genipin)、鳳梨酵素、茶萃取物等多種生技產品，廣泛應用於生醫工程、農漁畜牧業以及無毒農業等領域，產品已銷售到全球52個國家，對全球醫療及農業貢獻卓越。

張麗善強調，今日參訪不僅讓ICF訪團感受到雲林在公共治理、經濟發展、社會創新等智慧成果，還為未來和全球組織、全球各城市深化合作建立基石，期望透過這些交流，探索智慧城市建設的新途徑，雲林將繼續堅持創新、開放與合作的理念，與全球各城市攜手，共同打造更宜居、更智慧、更永續的未來城市。


 

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