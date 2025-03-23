蘆竹慈母宮「媽祖文化節創意舞蹈競賽」登場　展現多元族群融合

▲副市長蘇俊賓、宮主朴婕瑀、會常法師(由右至左)為活動展開敲鑼。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹慈母宮22日舉行「媽祖文化節創意舞蹈競賽」活動，吸引23隊新住民團體及在地社區舞蹈社團參賽，競爭激烈。韓國籍的慈母宮宮主朴婕瑀表示，創意舞蹈競賽今年是第二屆，為明天起展開、為期7天的「桃園先民文化祭」祈求世界和平護國息災大法會暖身，期台灣平安。

▲總統府副秘書長何志輝致贈總統賴清德「盛會圓滿」捲軸。(圖／記者楊淑媛攝)

蘆竹慈母宮的「媽祖文化節創意舞蹈競賽」，因為韓籍宮主朴婕瑀是新住民，而有許多新住民團體參賽，成為該宮的活動特色。總統府副秘書長何志輝、國民黨籍副市長蘇俊賓、民眾黨新住民立委麥玉珍和在地立委牛煦庭、市議員林政賢、張桂綿、錢龍、市府婦幼局長杜慈容、民政局專門委員游建盛、蘆竹區長李岳壇等各方人士，不分黨派陸續出席活動。

▲市議員林政賢(右五)和參賽舞蹈團。(圖／記者楊淑媛攝)

何志偉副秘書長表示，慈母宮的「媽祖文化節創意舞蹈競賽」，因為有來自泰國、越南、韓國等各國家的新住民組隊參賽，讓這項活動，相當具國際化。副市長蘇俊賓表示，活動現場看到很多穿著韓服、負責接待服務的姐妹們，美麗的裝扮，讓「桃園先民文化祭」堪稱是全台灣最美的文化祭。

▲參賽舞蹈團。(圖／記者楊淑媛攝)

而慈母宮亦是臺灣與韓國間，重要的宗教文化交流載體，促使兩地文化傳承與交流。慈母宮主朴婕瑀表示，這是第二次舉辦先民文化祭，主要目的是祈求臺灣平安，並緬懷即將到來的清明節先祖。朴宮主指出，活動匯集來自泰國、越南等多國的新住民朋友，她自己也是來臺的新住民，非常珍惜臺灣這塊寶貴土地，希望透過活動讓各國因緣匯聚，在媽祖庇祐下結善緣，祝福大家平安。

▲參賽舞蹈團。(圖／記者楊淑媛攝)

市府民政局表示，桃園蘆竹慈母宮於民國90年創立，主祀自北港朝天宮分靈的天上聖母媽祖。創辦人朴婕瑀宮主為韓國慶州市人，曾在22歲時頻繁夢見老嫗或觀世音菩薩指示她為媽祖服務，但因語言隔閡及無親人在臺而猶豫。直到在臺南新營遭遇嚴重車禍奇蹟生還後，她接受神明指示，募集信眾善款建廟，成為台灣首座由外國女性發願興建、以教化人心為宗旨的媽祖廟，被暱稱為「韓國媽」。